Nordex: Großaufträge & Langzeit‑Service treiben Kursziele an
Nordex stärkt seine Marktposition in Deutschland: Innerhalb weniger Tage meldete der Windturbinenhersteller mehrere Großaufträge und zog dadurch erneut das Interesse von Analysten auf sich. Den größten Auftrag erhielt Nordex von seinem langjährigen Kunden wpd: 40 Turbinen für neun Projekte mit einer Gesamtleistung von 279,2 MW. Geliefert werden 36 Anlagen des Typs N163/6.X und vier N175/6.X, jeweils auf Hybridtürmen mit Nabenhöhen von 164 bzw. 179 Metern. Die Auslieferung und Errichtung sind für 2027 geplant; die Anlagen sollen überwiegend im 7‑MW‑Betriebsmodus laufen. Bestandteil der Vereinbarung sind zudem 15‑jährige Premium‑Serviceverträge, die wiederkehrende Erlöse und Betriebssicherheit versprechen.
Parallel dazu hat Nordex einen weiteren Auftrag über 49 MW für den Bürgerwindpark Heek‑Strönfeld in Nordrhein‑Westfalen gewonnen. Sieben N175/6.X‑Turbinen (179 m Nabenhöhe) sollen im zweiten Quartal 2027 errichtet und im dritten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden. Für dieses Projekt vereinbarte Nordex einen langjährigen Premium‑Servicevertrag über 25 Jahre. Der Park ist ein typisches Bürgerenergie‑Modell: Mehr als 1.300 Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinde, die Kirchengemeinde und eine lokale Energiegenossenschaft sind beteiligt – ein Argument, das Nordex und der Betreiber für regionale Wertschöpfung und Akzeptanz hervorheben. Die Nähe zum Nordex‑Servicepoint in Steinfurt wird als logistischer Vorteil für Wartung und Reaktionszeiten genannt.
Die Auftragsmeldungen untermauern Nordex’ strategische Ausrichtung: Neben dem Verkauf von Turbinen gewinnt der Servicebereich an Bedeutung, weil er planbare, margenstabile Einnahmen liefert. Unternehmensangaben zufolge hat Nordex seit 1985 weltweit über 64 GW installiert; 2025 setzte die Gruppe rund 7,6 Mrd. EUR um und beschäftigte mehr als 11.100 Mitarbeiter. Das Produktportfolio fokussiert auf Onshore‑Turbinen im 4–7+ MW‑Segment und adressiert damit Märkte mit eingeschränkten Flächen- oder Netzkapazitäten.
Analysten reagieren positiv: Berenberg hob das Kursziel von 32 auf 50 Euro an und bekräftigte die Kaufempfehlung, gestützt auf höhere mittelfristige Margenambitionen und einen Rekordauftragsbestand. Bernstein startete mit „Market‑Perform“ und einem Ziel von 40 Euro und lobte die Trendwende seit 2024 sowie die wachsenden Dienstleistungen und erste Dividendenpläne.
Fazit: Die Kombination aus Großaufträgen, langen Serviceverträgen und positiver Analystenstimmung stärkt Nordex’ Wachstumsaussichten und Chancen auf eine Neubewertung am Kapitalmarkt. Entscheidend bleibt die fristgerechte Umsetzung der Projekte und die Realisierung der versprochenen Margensteigerungen bis in die mittelfristige Periode.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 43,58EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
