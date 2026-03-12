Nordex: Großaufträge & Langzeit‑Service treiben Kursziele an

Nordex stärkt seine Marktposition in Deutschland: Innerhalb weniger Tage meldete der Windturbinenhersteller mehrere Großaufträge und zog dadurch erneut das Interesse von Analysten auf sich. Den größten Auftrag erhielt Nordex von seinem langjährigen Kunden wpd: 40 Turbinen für neun Projekte mit einer Gesamtleistung von 279,2 MW. Geliefert werden 36 Anlagen des Typs N163/6.X und vier N175/6.X, jeweils auf Hybridtürmen mit Nabenhöhen von 164 bzw. 179 Metern. Die Auslieferung und Errichtung sind für 2027 geplant; die Anlagen sollen überwiegend im 7‑MW‑Betriebsmodus laufen. Bestandteil der Vereinbarung sind zudem 15‑jährige Premium‑Serviceverträge, die wiederkehrende Erlöse und Betriebssicherheit versprechen.

Parallel dazu hat Nordex einen weiteren Auftrag über 49 MW für den Bürgerwindpark Heek‑Strönfeld in Nordrhein‑Westfalen gewonnen. Sieben N175/6.X‑Turbinen (179 m Nabenhöhe) sollen im zweiten Quartal 2027 errichtet und im dritten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden. Für dieses Projekt vereinbarte Nordex einen langjährigen Premium‑Servicevertrag über 25 Jahre. Der Park ist ein typisches Bürgerenergie‑Modell: Mehr als 1.300 Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinde, die Kirchengemeinde und eine lokale Energiegenossenschaft sind beteiligt – ein Argument, das Nordex und der Betreiber für regionale Wertschöpfung und Akzeptanz hervorheben. Die Nähe zum Nordex‑Servicepoint in Steinfurt wird als logistischer Vorteil für Wartung und Reaktionszeiten genannt.