    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pilotenstreik bei Lufthansa: Halbe Flotte startet — 300 Ausfälle/Tag

    Pilotenstreik bei Lufthansa: Halbe Flotte startet — 300 Ausfälle/Tag
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die für Donnerstag und Freitag angekündigte 48‑Stunden‑Arbeitsniederlegung der Vereinigung Cockpit (VC) bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline droht nach Einschätzung von Unternehmen und Gewerkschaft weniger gravierend auszufallen als in früheren Wellen. Lufthansa rechnet damit, an beiden Tagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge durchzuführen; auf Langstrecken sollen sogar rund 60 Prozent starten, bei der Frachttochter sei nur etwa jedes fünfte Flugzeug betroffen. Als schnelle Ausgleichsmaßnahmen plant die Gesellschaft den Einsatz größerer Maschinen, die Übertragung von Flügen auf nicht bestreikte Konzerngesellschaften sowie den Einsatz freiwilliger Besatzungen; betroffene Passagiere werden aktiv per E‑Mail informiert.

    Die VC erwartet deutlich geringere Ausfälle als beim Streik am 12. Februar, als rund 800 Flüge entfielen: Dieses Mal könnten etwa 300 Flüge pro Tag betroffen sein. Gründe sind nach Gewerkschaftsangaben größere Personalverfügbarkeit und die Nichtbeteiligung der Kabinengewerkschaft Ufo. Zudem hat die VC aus Rücksicht auf die Lage im Nahen Osten zahlreiche Ziele vom Arbeitskampf ausgenommen; die Gewerkschaft betont, niemand solle in Krisenregionen zurückbleiben. Parallel dazu betreibt der Lufthansa‑Konzern aus Sicherheitsgründen ohnehin bereits Flugaussetzungen zu mehreren Nahost‑Zielen (u. a. Dammam, Dubai, Abu Dhabi bis 15. März; Tel Aviv bis 2. April; Beirut bis 28. März; Teheran bis 30. April).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,58€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,48€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Politisch und wirtschaftlich ist der Konflikt Teil größerer strategischer Streitlinien: Bei der Kerngesellschaft fehlt laut Vorstand Ressourcen für weitreichende Erhöhungen der Betriebsrenten, während die VC und Teile der Pilotenschaft eine Verbesserung der Altersversorgung sowie jährliche Vergütungssteigerungen fordern. Bei Cityline verläuft parallel ein Konflikt um Löhne; die Regionaltochter soll mittelfristig durch eine neue Einheit (Lufthansa City Airlines) ersetzt werden — ein Punkt, den die VC als Druck auf Arbeitsbedingungen kritisiert. Konzernvorstände wie Personalchef Michael Niggemann und CEO Carsten Spohr verurteilen den Streik als unnötige Eskalation und bieten Gespräche über eine Gesamtstrategie, Modernisierung und Flottengröße an mit Verweis auf Karriereperspektiven.

    Finanzanalysten wie Bernstein sehen Lufthansa in einem europäischen Peer‑Set (Ryanair, IAG, EasyJet) relativ robust gegenüber geopolitischen Risiken; Bernstein hob das Kursziel von 7,75 auf 9,20 Euro an, beließ die Bewertung jedoch auf „Market‑Perform“. Kurzfristig bleibt die Situation volatil: operative Störungen durch Arbeitskampf und geopolitische Flugaussetzungen belasten Planungssicherheit und Kosten, während ein geordnetes Verhandlungsergebnis für Passagiere, Mitarbeiter und Investoren gleichermaßen wichtig wäre.



    Deutsche Lufthansa

    -1,14 %
    -4,46 %
    -10,18 %
    -2,13 %
    +7,96 %
    -24,41 %
    -7,88 %
    -23,11 %
    +75,43 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 7,965EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pilotenstreik bei Lufthansa: Halbe Flotte startet — 300 Ausfälle/Tag Die für Donnerstag und Freitag angekündigte 48‑Stunden‑Arbeitsniederlegung der Vereinigung Cockpit (VC) bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline droht nach Einschätzung von Unternehmen und Gewerkschaft weniger gravierend auszufallen als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     