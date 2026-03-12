Pilotenstreik bei Lufthansa: Halbe Flotte startet — 300 Ausfälle/Tag

Die für Donnerstag und Freitag angekündigte 48‑Stunden‑Arbeitsniederlegung der Vereinigung Cockpit (VC) bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline droht nach Einschätzung von Unternehmen und Gewerkschaft weniger gravierend auszufallen als in früheren Wellen. Lufthansa rechnet damit, an beiden Tagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge durchzuführen; auf Langstrecken sollen sogar rund 60 Prozent starten, bei der Frachttochter sei nur etwa jedes fünfte Flugzeug betroffen. Als schnelle Ausgleichsmaßnahmen plant die Gesellschaft den Einsatz größerer Maschinen, die Übertragung von Flügen auf nicht bestreikte Konzerngesellschaften sowie den Einsatz freiwilliger Besatzungen; betroffene Passagiere werden aktiv per E‑Mail informiert.

Die VC erwartet deutlich geringere Ausfälle als beim Streik am 12. Februar, als rund 800 Flüge entfielen: Dieses Mal könnten etwa 300 Flüge pro Tag betroffen sein. Gründe sind nach Gewerkschaftsangaben größere Personalverfügbarkeit und die Nichtbeteiligung der Kabinengewerkschaft Ufo. Zudem hat die VC aus Rücksicht auf die Lage im Nahen Osten zahlreiche Ziele vom Arbeitskampf ausgenommen; die Gewerkschaft betont, niemand solle in Krisenregionen zurückbleiben. Parallel dazu betreibt der Lufthansa‑Konzern aus Sicherheitsgründen ohnehin bereits Flugaussetzungen zu mehreren Nahost‑Zielen (u. a. Dammam, Dubai, Abu Dhabi bis 15. März; Tel Aviv bis 2. April; Beirut bis 28. März; Teheran bis 30. April).