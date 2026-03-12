    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreen Bridge Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Green Bridge Metals Corporation
    Green Bridge testet Chloridroute: Bohrkerne sollen TiO2 aus Ilmenit liefern

    Green Bridge Metals Corp. kündigt an, ausgewählte Diamantbohrkerne seines Titac‑Projekts (Duluth Complex, Minnesota) an ein kanadisches Labor zu senden, um metallurgische Tests zur Bewertung der Gewinnung von Titandioxid (TiO2) aus Ilmenit mittels des Chloridverfahrens durchzuführen. Die Mitteilung vom 9. März 2026 betont, dass das laufende Bohrprogramm primär der Erprobung einer Kupfermineralisierung im South Contact District gilt; die gewonnenen Kerne sollen jedoch parallel zur Untersuchung der ilmenitgebundenen Titanmineralisierung genutzt werden.

    Titac liegt in einer ultramafischen Oxidintrusion mit einem durchschnittlichen TiO2‑Gehalt von rund 15 Prozent sowie lang ausgeprägten, aber niedriggradigen Kupferzonen (0,3–0,4 Prozent). Diese Kombination macht das Projekt zu einem Multi‑Commodity‑Asset, dessen wirtschaftlicher Wert wesentlich von der technischen Machbarkeit der Aufbereitung abhängt. Ziel der Laborserie ist es, Erkenntnisse zur Gewinnbarkeit von TiO2 zu liefern, mögliche Nebenprodukte zu identifizieren und belastbare Daten für weiterführende Ressourcenschätzungen sowie technische Studien bereitzustellen.

    Green Bridge verweist auf den technischen Bericht vom 18. September 2024 (Apex Geoscience Ltd.), wonach die Titac‑Vorkommen als vermutete Mineralressourcen klassifiziert sind. Das Unternehmen weist ausdrücklich auf die hohe Unsicherheit solcher Ressourcen hin: Vermutete Ressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Damit sind die Ergebnisse der anstehenden metallurgischen Tests ein zentraler Schritt zur Beurteilung der ökonomischen Perspektive des Projekts.

    Strategisch positioniert sich Green Bridge als kanadisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf kritischen Mineralen wie Kupfer, Nickel und Titan im Duluth Complex. Das Management sieht in der Ausrichtung auf nordamerikanische Lieferketten und in der wachsenden politischen Unterstützung für heimische Rohstoffproduktion einen möglichen Vorteil. Makroökonomisch bleiben die Nachfragefundamente für Kupfer, Nickel und Titandioxid robust – angetrieben von Elektrifizierung, Ausbau der Energieinfrastruktur, Batterietechnologien und High‑Tech‑Anwendungen.

    Die Tests sollen insbesondere das Potenzial des Chloridverfahrens klären, das gegenüber Sulfatprozessen in bestimmten Fällen höhere Reinheitsgrade und bessere Wirtschaftlichkeit für TiO2‑Produkte ermöglichen kann. Konkrete Zeitpläne oder Kostenschätzungen nannte Green Bridge nicht. Die Veröffentlichung erfolgte im Rahmen abgestimmter Kommunikationsmaßnahmen durch die MCS Market Communication Service GmbH; organisatorische und finanzielle Verflechtungen werden offengelegt. Investoren wird geraten, die weitere Entwicklung der metallurgischen Ergebnisse sowie mögliche Finanzierungsmaßnahmen genau zu verfolgen, da diese über die Realisierbarkeit und Marktpositionierung des Projekts entscheiden dürften. Weitere Bohrergebnisse und detaillierte metallurgische Daten werden in kommenden Folgeberichten voraussichtlich zeitnah veröffentlicht. Die technischen Angaben wurden von NI‑43‑101‑Sachverständigem Ajeet Milliard geprüft.



    Green Bridge Metals Corporation

    +2,21 %
    -5,46 %
    -27,11 %
    +170,51 %
    +8,20 %
    +89,73 %
    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S

    Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 0,139EUR auf Tradegate (12. März 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.



