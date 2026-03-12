Rückkauf trotz Personalabbau: Deutsche Post stärkt Aktionäre, streicht Jobs

Die Mitteilungen erfolgten formal-konform nach Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und den delegierten Durchführungsregeln (EU) 2016/1052. Deutsche Post verweist zudem auf die Veröffentlichung detaillierter Einzelgeschäftsaufstellungen auf der Investor-Website.

Deutsche Post hat am 9. März mehrere Pflichtmitteilungen zu ihrem laufenden, zusätzlichen Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Für den Zeitraum 2. bis 6. März 2026 meldete das Unternehmen den Erwerb von insgesamt 1.543.796 eigenen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 46,1412 Euro je Stück; das Volumen belief sich auf rund 71,23 Mio. Euro. Für den einzelnen Tag 6. März meldete die Gesellschaft zusätzlich den Erwerb von 116.430 Aktien (Durchschnittspreis 46,4913 Euro; Wert ca. 5,41 Mio. Euro). Seit Beginn des Programms am 1. Dezember 2025 wurden bis einschließlich 6. März 2026 kumuliert 3.811.782 Aktien zurückgekauft. Parallel dazu ergab eine Stimmrechtsmitteilung nach §40 WpHG, dass der Bestand eigener Aktien der Gesellschaft auf 34.543.940 Stück angewachsen ist, was 3,0038 Prozent der Stimmrechte entspricht (Grundgesamtheit: 1,150 Mrd. Aktien).

Zeitgleich berichtet DHL Express über operative Anpassungen am europäischen Drehkreuz Leipzig/Halle: Freiwerdende Stellen werden aktuell nicht ersetzt. Hintergrund sind rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft seit 2022; Angaben, die in der Presse kolportiert werden, deuten auf einen Rückgang der Beschäftigtenzahlen am Hub von rund 5.120 (Anfang 2024) auf 4.565 Anfang 2026. DHL nennt als Ursachen die schwächere Weltwirtschaft und einen Rückgang der Volumina in die USA infolge höherer Zölle und der Aufhebung der De‑Minimis‑Regel, die zuvor viele Kleinsendungen zollfrei stellte.

Ökonomische Bewertung: Die Rückkäufe signalisieren ein Fortsetzen der Kapitalrückgabe an Aktionäre und können Gewinn pro Aktie sowie Bewertungskennzahlen stabilisieren. Gleichzeitig legt die Maßnahme nahe, dass die Konzernspitze kurzfristig Liquidität für Aktionärsrenditen einsetzt, obwohl das operative Umfeld – speziell das Luftfrachtsegment – unter konjunkturellen und regulatorischen Belastungen leidet. Anleger sollten die Entwicklung der operativen Kennzahlen (Volumen, Frachtraten, Margen) und mögliche Folgen für Investitionen in Kapazitäten beobachten. Entscheidend bleibt, ob Rückkäufe vorrangig zur Kursstützung dienen oder Teil einer langfristig abgestimmten Kapitalallokation sind.

