    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückkauf trotz Personalabbau: Deutsche Post stärkt Aktionäre, streicht Jobs

    Rückkauf trotz Personalabbau: Deutsche Post stärkt Aktionäre, streicht Jobs
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    Deutsche Post setzt Aktienrückkäufe fort – zugleich Personalabbau bei DHL Express-Hub

    Deutsche Post hat am 9. März mehrere Pflichtmitteilungen zu ihrem laufenden, zusätzlichen Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Für den Zeitraum 2. bis 6. März 2026 meldete das Unternehmen den Erwerb von insgesamt 1.543.796 eigenen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 46,1412 Euro je Stück; das Volumen belief sich auf rund 71,23 Mio. Euro. Für den einzelnen Tag 6. März meldete die Gesellschaft zusätzlich den Erwerb von 116.430 Aktien (Durchschnittspreis 46,4913 Euro; Wert ca. 5,41 Mio. Euro). Seit Beginn des Programms am 1. Dezember 2025 wurden bis einschließlich 6. März 2026 kumuliert 3.811.782 Aktien zurückgekauft. Parallel dazu ergab eine Stimmrechtsmitteilung nach §40 WpHG, dass der Bestand eigener Aktien der Gesellschaft auf 34.543.940 Stück angewachsen ist, was 3,0038 Prozent der Stimmrechte entspricht (Grundgesamtheit: 1,150 Mrd. Aktien).

    Die Mitteilungen erfolgten formal-konform nach Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und den delegierten Durchführungsregeln (EU) 2016/1052. Deutsche Post verweist zudem auf die Veröffentlichung detaillierter Einzelgeschäftsaufstellungen auf der Investor-Website.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG!
    Long
    42,91€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,87€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zeitgleich berichtet DHL Express über operative Anpassungen am europäischen Drehkreuz Leipzig/Halle: Freiwerdende Stellen werden aktuell nicht ersetzt. Hintergrund sind rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft seit 2022; Angaben, die in der Presse kolportiert werden, deuten auf einen Rückgang der Beschäftigtenzahlen am Hub von rund 5.120 (Anfang 2024) auf 4.565 Anfang 2026. DHL nennt als Ursachen die schwächere Weltwirtschaft und einen Rückgang der Volumina in die USA infolge höherer Zölle und der Aufhebung der De‑Minimis‑Regel, die zuvor viele Kleinsendungen zollfrei stellte.

    Ökonomische Bewertung: Die Rückkäufe signalisieren ein Fortsetzen der Kapitalrückgabe an Aktionäre und können Gewinn pro Aktie sowie Bewertungskennzahlen stabilisieren. Gleichzeitig legt die Maßnahme nahe, dass die Konzernspitze kurzfristig Liquidität für Aktionärsrenditen einsetzt, obwohl das operative Umfeld – speziell das Luftfrachtsegment – unter konjunkturellen und regulatorischen Belastungen leidet. Anleger sollten die Entwicklung der operativen Kennzahlen (Volumen, Frachtraten, Margen) und mögliche Folgen für Investitionen in Kapazitäten beobachten. Entscheidend bleibt, ob Rückkäufe vorrangig zur Kursstützung dienen oder Teil einer langfristig abgestimmten Kapitalallokation sind.



    DHL Group

    -0,69 %
    -4,16 %
    -11,21 %
    -3,02 %
    +8,06 %
    +10,69 %
    +2,49 %
    +93,63 %
    +114,21 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rückkauf trotz Personalabbau: Deutsche Post stärkt Aktionäre, streicht Jobs Deutsche Post setzt Aktienrückkäufe fort – zugleich Personalabbau bei DHL Express-Hub Deutsche Post hat am 9. März mehrere Pflichtmitteilungen zu ihrem laufenden, zusätzlichen Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Für den Zeitraum 2. bis 6. März …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     