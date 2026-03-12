Geringe Schäden bescheren Generali Gewinnsprung - Mehr Geld für Aktionäre

Auch die beiden anderen Sparten warfen im Tagesgeschäft mehr Gewinn ab. Die Zuwächse fielen mit 4,3 Prozent in der Lebensversicherung und 1,5 Prozent im Fondsgeschäft jedoch deutlich geringer aus./stw/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 350,3 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,54 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 391,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+30,90 % bedeutet.