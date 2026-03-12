    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    Geringe Schäden bescheren Generali Gewinnsprung - Mehr Geld für Aktionäre

    Für Sie zusammengefasst
    • Operatives Ergebnis 2025: +10% auf >8 Mrd plus
    • Überschuss 4,2 Mrd (+12%); Dividende 1,64€+15%
    • Naturkatastrophenkosten halbiert; P&C +20% 3,7
    TRIEST/MAILAND (dpa-AFX) - Höhere Prämien und geringere Schäden haben dem italienischen Versicherer Generali 2025 im Tagesgeschäft einen Rekordgewinn beschert. Das operative Ergebnis stieg um knapp zehn Prozent auf gut acht Milliarden Euro, wie der Konkurrent der Münchner Allianz am Donnerstag in Mailand mitteilte. Unter dem Strich wuchs der Überschuss sogar um zwölf Prozent auf fast 4,2 Milliarden Euro. Nun soll die Dividende um knapp 15 Prozent auf 1,64 Euro je Aktie steigen. Zudem will Generali für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien zurückkaufen.

    Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttoprämien des Konzerns um 3,6 Prozent auf 98,1 Milliarden Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft legten sie sogar um 7,6 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro zu. Zusätzlich profitierte die Sparte davon, dass sie mit 593 Millionen Euro nur knapp halb so viel für Schäden durch Naturkatastrophen bezahlen musste wie im Vorjahr. Dadurch sprang ihr operativer Gewinn um ein Fünftel auf knapp 3,7 Milliarden Euro nach oben.

    Auch die beiden anderen Sparten warfen im Tagesgeschäft mehr Gewinn ab. Die Zuwächse fielen mit 4,3 Prozent in der Lebensversicherung und 1,5 Prozent im Fondsgeschäft jedoch deutlich geringer aus./stw/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 350,3 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,54 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 391,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+30,90 % bedeutet.




