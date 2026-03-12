BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Turnaround der Zuffenhausener werde Zeit brauchen, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend nach der Bilanz. Die Ergebnisse des Sportwagenbauers seien ziemlich schwach gewesen. Die avisierte Margenerholung für 2026 sei geringer als am Markt bisher erwartet./rob/ag/bek
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 37,36EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
