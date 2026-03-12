BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Turnaround der Zuffenhausener werde Zeit brauchen, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend nach der Bilanz. Die Ergebnisse des Sportwagenbauers seien ziemlich schwach gewesen. Die avisierte Margenerholung für 2026 sei geringer als am Markt bisher erwartet./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 37,36EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



