BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 185 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ingredients-Spezialist liege mit seinem Kapazitätsausbau im Plan, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag nach der jüngsten Bilanz. Die Geschäftsziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 157,9EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



