BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Chef Michael Leiters habe in seiner ersten Bilanz-Telefonkonferenz kam Überraschungen parat gehalten, schrieb Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er habe sich strategisch nicht näher in die Karten blicken lassen vor dem für September oder Oktober erwarteten Update./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 37,36EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +20,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer