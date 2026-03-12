JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 350 auf 325 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2026 ausstehenden Studienergebnisse dürfte die Markterwartungen nicht nennenswert nach oben treiben, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Risiken sieht er gerade für das MS-Mittel Fenebrutinib./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 367,4EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte