JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 350 auf 325 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2026 ausstehenden Studienergebnisse dürfte die Markterwartungen nicht nennenswert nach oben treiben, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Risiken sieht er gerade für das MS-Mittel Fenebrutinib./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 367,4EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



