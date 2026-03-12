    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nahost-Krise treibt Bundesanleihen in die Knie – Zinsen klettern rasant

    Nahost-Krise treibt Bundesanleihen in die Knie – Zinsen klettern rasant
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Bundesanleihen gerieten in dieser Woche deutlich unter Druck, getrieben von der Eskalation des Krieges im Nahen Osten, steigenden Energiepreisen und anhaltenden Inflationssorgen. Der Euro-Bund-Future fiel mehrfach deutlich; zeitweise lagen die Verluste bei rund einem Prozent, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg innerhalb weniger Tage von etwa 2,83 Prozent auf bis zu 2,93 Prozent. Marktteilnehmer reagieren vor allem auf die unsichere Versorgungslage am Persischen Golf nach erneuten Offensiven und der Ernennung eines neuen obersten Führers im Iran, die die Wahrscheinlichkeit länger anhaltender Lieferengpässe für Öl und Gas erhöhen könnten.

    Steigende Öl- und Erdgaspreise trieben die Inflationserwartungen nach oben und riefen die Europäische Zentralbank (EZB) sowie Marktbeobachter auf den Plan. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, die Notenbank werde alles Notwendige tun, um einen starken Inflationsanstieg infolge des Konflikts zu verhindern. Angesichts der gestiegenen Risiken rückt die Möglichkeit erneuter Zinserhöhungen in den Blick, was die ohnehin fragile Konjunktur in der Eurozone zusätzlich belasten könnte.

    Die Internationale Energieagentur (IEA) kündigte eine Rekordfreigabe strategischer Ölreserven an, doch die Maßnahme konnte den Anstieg der Ölpreise zunächst nicht stoppen. Analysten bemerkten, dass die Märkte sich zeitweise an positiven Nachrichten orientierten, zuletzt jedoch wieder verstärkt die Risiken und die eng damit verknüpften Positionierungen bereinigten.

    Wirtschaftsdaten aus Deutschland lieferten nur wenig Gegenwind für die Kursbewegungen: Auftragseingänge und die Industrieproduktion fielen im Januar deutlich stärker als erwartet, und die Ausfuhren gingen im Monatsvergleich zurück. Volkswirte und Banken warnen, dass die Industrie im ersten Quartal womöglich kein Wachstumstreiber sein wird. Gleichzeitig blieben US-Inflationsdaten mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen und beeinflussten die Märkte nur begrenzt.

    In Summe dominieren geopolitische Risiken und Energiepreisvolatilität die Zinsdiskussionen. Anleger reduzieren risikoexponierte Positionen, reagieren empfindlich auf Nachrichten zum Kriegsverlauf und auf Äußerungen der EZB. Die Zins- und Anleihemärkte bleiben volatil, solange die Lage im Nahen Osten ungelöst ist und die Energiepreise anfällig für weitere Ausschläge sind.

    Konkrete Handelstage zeigen die Volatilität: Am Montag sackte der Bund-Future unter 126 Punkte und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent; am Dienstag erholte sich der Future bis auf 127,23 Punkte, am Mittwoch fiel er erneut auf 126,32 Punkte und die Rendite kletterte bis 2,93 Prozent. Analysten der Dekabank sprechen von einer bereinigenden Umschichtung in den Portfolios. US-Notenbank- und EZB-Debatten dürften die Entwicklung weiter beeinflussen, zumal politische Aussagen, etwa von US-Präsident Donald Trump, die Erwartungen an ein rasches Kriegsende und damit an eine Normalisierung des Ölangebots bislang nicht bestätigt haben, sagte die Dekabank.



    BUND Future

    +0,13 %
    -2,40 %
    -2,13 %
    -1,21 %
    -0,71 %
    -5,69 %
    -26,56 %
    +2,97 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 126,1EUR auf L&S Exchange (12. März 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nahost-Krise treibt Bundesanleihen in die Knie – Zinsen klettern rasant Die Kurse deutscher Bundesanleihen gerieten in dieser Woche deutlich unter Druck, getrieben von der Eskalation des Krieges im Nahen Osten, steigenden Energiepreisen und anhaltenden Inflationssorgen. Der Euro-Bund-Future fiel mehrfach deutlich; …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     