Nahost-Krise treibt Bundesanleihen in die Knie – Zinsen klettern rasant

Steigende Öl- und Erdgaspreise trieben die Inflationserwartungen nach oben und riefen die Europäische Zentralbank (EZB) sowie Marktbeobachter auf den Plan. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, die Notenbank werde alles Notwendige tun, um einen starken Inflationsanstieg infolge des Konflikts zu verhindern. Angesichts der gestiegenen Risiken rückt die Möglichkeit erneuter Zinserhöhungen in den Blick, was die ohnehin fragile Konjunktur in der Eurozone zusätzlich belasten könnte.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen gerieten in dieser Woche deutlich unter Druck, getrieben von der Eskalation des Krieges im Nahen Osten, steigenden Energiepreisen und anhaltenden Inflationssorgen. Der Euro-Bund-Future fiel mehrfach deutlich; zeitweise lagen die Verluste bei rund einem Prozent, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg innerhalb weniger Tage von etwa 2,83 Prozent auf bis zu 2,93 Prozent. Marktteilnehmer reagieren vor allem auf die unsichere Versorgungslage am Persischen Golf nach erneuten Offensiven und der Ernennung eines neuen obersten Führers im Iran, die die Wahrscheinlichkeit länger anhaltender Lieferengpässe für Öl und Gas erhöhen könnten.

Die Internationale Energieagentur (IEA) kündigte eine Rekordfreigabe strategischer Ölreserven an, doch die Maßnahme konnte den Anstieg der Ölpreise zunächst nicht stoppen. Analysten bemerkten, dass die Märkte sich zeitweise an positiven Nachrichten orientierten, zuletzt jedoch wieder verstärkt die Risiken und die eng damit verknüpften Positionierungen bereinigten.

Wirtschaftsdaten aus Deutschland lieferten nur wenig Gegenwind für die Kursbewegungen: Auftragseingänge und die Industrieproduktion fielen im Januar deutlich stärker als erwartet, und die Ausfuhren gingen im Monatsvergleich zurück. Volkswirte und Banken warnen, dass die Industrie im ersten Quartal womöglich kein Wachstumstreiber sein wird. Gleichzeitig blieben US-Inflationsdaten mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen und beeinflussten die Märkte nur begrenzt.

In Summe dominieren geopolitische Risiken und Energiepreisvolatilität die Zinsdiskussionen. Anleger reduzieren risikoexponierte Positionen, reagieren empfindlich auf Nachrichten zum Kriegsverlauf und auf Äußerungen der EZB. Die Zins- und Anleihemärkte bleiben volatil, solange die Lage im Nahen Osten ungelöst ist und die Energiepreise anfällig für weitere Ausschläge sind.

Konkrete Handelstage zeigen die Volatilität: Am Montag sackte der Bund-Future unter 126 Punkte und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent; am Dienstag erholte sich der Future bis auf 127,23 Punkte, am Mittwoch fiel er erneut auf 126,32 Punkte und die Rendite kletterte bis 2,93 Prozent. Analysten der Dekabank sprechen von einer bereinigenden Umschichtung in den Portfolios. US-Notenbank- und EZB-Debatten dürften die Entwicklung weiter beeinflussen, zumal politische Aussagen, etwa von US-Präsident Donald Trump, die Erwartungen an ein rasches Kriegsende und damit an eine Normalisierung des Ölangebots bislang nicht bestätigt haben, sagte die Dekabank.

