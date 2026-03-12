Masterflex knackt Rekord: Umsatz wächst, Marge & Bilanz gestärkt

Treiber des Ergebnissprungs waren vor allem das US-Geschäft und das margenstarke Medizintechniksegment: Der Anteil der Medizintechnik am Konzernumsatz kletterte von 18 % auf 21 %. Gleichzeitig blieb die Nachfrage aus klassischen Industriebranchen in Europa, insbesondere in Deutschland, weiterhin schwach; das unter „Tech“ zusammengefasste Industriekundensegment und das Handelsgeschäft verzeichneten nur moderate Rückgänge. Der Auftragsbestand hielt sich stabil bei 19,8 Mio. Euro zum Jahresende.

Masterflex hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen in der Mitte der eigenen Prognose abgeschlossen und Rekordwerte bei den Ergebnissen erzielt. Der Konzernumsatz stieg auf 102,6 Mio. Euro (Vorjahr: 98,1 Mio. Euro), womit die Guidance von 100–105 Mio. Euro erfüllt wurde. Das operative EBITDA legte um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro zu, das operative EBIT stieg um 9,8 % auf knapp 14,0 Mio. Euro. Das ausgewiesene EBIT belief sich auf 13,7 Mio. Euro (+9,2 %) und lag damit ebenfalls innerhalb der prognostizierten Spanne von 12–15 Mio. Euro.

Trotz Belastungen durch Währungsverluste und Anlaufkosten für den neuen Produktionsstandort in Marokko konnte Masterflex die operative EBIT-Marge auf 13,6 % (Vorjahr: 13,0 %) steigern. Auf der Bilanzseite verbesserte sich die Eigenkapitalquote deutlich auf 73,3 % (Vorjahr: 67,7 %). Die Nettoverschuldung sank auf 2,7 Mio. Euro nach 9,0 Mio. Euro, der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) reduzierte sich auf nur noch 0,1 (Vorjahr: 0,5) – ein klares Zeichen gestärkter Finanzstabilität.

Vorstandschef Dr. Andreas Bastin betonte, das Unternehmen habe trotz eines herausfordernden Umfelds Prognosen erfüllt, Umsatzwachstum erzielt und die Profitabilität ausgebaut. Die solide Bilanz biete eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum.

Das Researchhaus Montega wertet die Zahlen als Bestätigung der operativen Stabilität, empfiehlt die Aktie mit „Kaufen“ und setzt ein Kursziel von 21,00 EUR für 12 Monate. Montega erwartet jedoch für 2026 ein gemischtes Umfeld: Höhere Ölpreise durch geopolitische Risiken und fortdauernde Anlaufkosten für den marokkanischen Standort (geschätzt knapp 1 Mio. EUR) könnten das Ergebnis belasten. Im vierten Quartal habe Masterflex das Umsatzwachstum sogar auf 7,5 % gesteigert, die Ergebniserwartung für Q4 sei auf Konzernebene jedoch leicht verfehlt worden.

Hinweis: Alle Zahlen sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Der Jahresabschluss 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 31. März 2026 veröffentlicht. Insgesamt zeigt Masterflex eine robuste Ertragskraft und verbesserte Bilanzkennzahlen, bleibt aber kurzfristig von makroökonomischen Risiken und Einmalkosten belastet.

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 13,83EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.