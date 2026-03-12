Energie-Schock: Gas und Öl explodieren – EZB und Wirtschaft unter Druck
Die jüngsten Turbulenzen an den Energiemärkten haben die wirtschaftliche Lage in Europa erneut ins Rampenlicht gerückt: Der richtungsweisende Erdgas-TTF-Kontrakt sprang Anfang der Woche zeitweise um rund 30 Prozent auf knapp 70 Euro/MWh, fiel im weiteren Handel aber wieder zurück und notierte zwischenzeitlich bei etwa 48,45 Euro. Insgesamt hat sich der Preis seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran in der Vorwoche in etwa verdoppelt — der stärkste Anstieg seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor vier Jahren. Parallel stieg Öl wieder über 100 US-Dollar je Barrel, nachdem Förderländer im Nahen Osten die Produktion drosselten; die Blockade der Straße von Hormus hat den Transport aus dem Persischen Golf praktisch zum Erliegen gebracht.
Die Volatilität ist zum Teil politisch bedingt: Äußerungen des US-Präsidenten, der ein baldiges Ende der Kampfhandlungen in Aussicht stellte ("Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet"), führten zu einer kurzfristigen Entspannung an den Märkten. Dennoch warnen Analysten vor anhaltenden Engpässen: Niedrige Füllstände der europäischen Gasspeicher nach dem Winter zwingen Versorger zum Zukauf, der in Konkurrenz zu asiatischen Käufern steht, falls Lieferungen aus dem Nahen Osten länger ausbleiben. Rabobank-Analystin Florence Schmit schätzt, dass die Lieferengpässe rund drei Monate andauern könnten.
Vor diesem Hintergrund rückt die Geldpolitik wieder in den Mittelpunkt: EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, die Notenbank werde "alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten" und keine überstürzten Entscheidungen treffen. Lagarde verwies auf die größere Widerstandsfähigkeit der Eurozone gegenüber den Energiepreisschocks von 2022, räumte jedoch ein, dass die Entscheidung über Leitzinsen angesichts hoher Unsicherheit schwierig sei. Die Gefahr: anhaltend hohe Energiepreise könnten den Preisauftrieb wieder anfachen und den Druck auf die EZB erhöhen.
Für die Realwirtschaft kommen die Unsicherheiten zur Unzeit. Der WIFO-Konjunkturtest für Österreich signalisiert eine anhaltend schwache Lage mit leicht verschlechterter Unternehmensstimmung; die erhoffte Industriebelebung bleibt aus. Exporte und Investitionen schwächeln, das BIP stagnierte zuletzt, die Arbeitslosigkeit liegt höher, und die Inflationsrate stieg im Februar leicht auf rund 2,2 Prozent. Zusammengefasst: Energiegetriebene Preis- und Angebotsrisiken, geopolitische Unsicherheit und schwache Nachfrage dämpfen die Erholung in der Eurozone und stellen Politik und Märkte in den kommenden Monaten vor schwierige Abwägungen.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,36 % und einem Kurs von 3,222USD auf Ariva Indikation (11. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
