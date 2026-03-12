    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energie-Schock: Gas und Öl explodieren – EZB und Wirtschaft unter Druck

    Energie-Schock: Gas und Öl explodieren – EZB und Wirtschaft unter Druck
    Foto: by-studio busse yankushev - 491450841

    Die jüngsten Turbulenzen an den Energiemärkten haben die wirtschaftliche Lage in Europa erneut ins Rampenlicht gerückt: Der richtungsweisende Erdgas-TTF-Kontrakt sprang Anfang der Woche zeitweise um rund 30 Prozent auf knapp 70 Euro/MWh, fiel im weiteren Handel aber wieder zurück und notierte zwischenzeitlich bei etwa 48,45 Euro. Insgesamt hat sich der Preis seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran in der Vorwoche in etwa verdoppelt — der stärkste Anstieg seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor vier Jahren. Parallel stieg Öl wieder über 100 US-Dollar je Barrel, nachdem Förderländer im Nahen Osten die Produktion drosselten; die Blockade der Straße von Hormus hat den Transport aus dem Persischen Golf praktisch zum Erliegen gebracht.

    Die Volatilität ist zum Teil politisch bedingt: Äußerungen des US-Präsidenten, der ein baldiges Ende der Kampfhandlungen in Aussicht stellte ("Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet"), führten zu einer kurzfristigen Entspannung an den Märkten. Dennoch warnen Analysten vor anhaltenden Engpässen: Niedrige Füllstände der europäischen Gasspeicher nach dem Winter zwingen Versorger zum Zukauf, der in Konkurrenz zu asiatischen Käufern steht, falls Lieferungen aus dem Nahen Osten länger ausbleiben. Rabobank-Analystin Florence Schmit schätzt, dass die Lieferengpässe rund drei Monate andauern könnten.

    Vor diesem Hintergrund rückt die Geldpolitik wieder in den Mittelpunkt: EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, die Notenbank werde "alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten" und keine überstürzten Entscheidungen treffen. Lagarde verwies auf die größere Widerstandsfähigkeit der Eurozone gegenüber den Energiepreisschocks von 2022, räumte jedoch ein, dass die Entscheidung über Leitzinsen angesichts hoher Unsicherheit schwierig sei. Die Gefahr: anhaltend hohe Energiepreise könnten den Preisauftrieb wieder anfachen und den Druck auf die EZB erhöhen.

    Für die Realwirtschaft kommen die Unsicherheiten zur Unzeit. Der WIFO-Konjunkturtest für Österreich signalisiert eine anhaltend schwache Lage mit leicht verschlechterter Unternehmensstimmung; die erhoffte Industriebelebung bleibt aus. Exporte und Investitionen schwächeln, das BIP stagnierte zuletzt, die Arbeitslosigkeit liegt höher, und die Inflationsrate stieg im Februar leicht auf rund 2,2 Prozent. Zusammengefasst: Energiegetriebene Preis- und Angebotsrisiken, geopolitische Unsicherheit und schwache Nachfrage dämpfen die Erholung in der Eurozone und stellen Politik und Märkte in den kommenden Monaten vor schwierige Abwägungen.



    Erdgas

    +0,55 %
    +9,86 %
    +2,28 %
    -23,75 %
    -25,90 %
    +27,55 %
    +21,63 %
    +77,49 %
    +0,04 %

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,36 % und einem Kurs von 3,222USD auf Ariva Indikation (11. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Energie-Schock: Gas und Öl explodieren – EZB und Wirtschaft unter Druck Die jüngsten Turbulenzen an den Energiemärkten haben die wirtschaftliche Lage in Europa erneut ins Rampenlicht gerückt: Der richtungsweisende Erdgas-TTF-Kontrakt sprang Anfang der Woche zeitweise um rund 30 Prozent auf knapp 70 Euro/MWh, fiel im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     