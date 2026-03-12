Energie-Schock: Gas und Öl explodieren – EZB und Wirtschaft unter Druck

Die jüngsten Turbulenzen an den Energiemärkten haben die wirtschaftliche Lage in Europa erneut ins Rampenlicht gerückt: Der richtungsweisende Erdgas-TTF-Kontrakt sprang Anfang der Woche zeitweise um rund 30 Prozent auf knapp 70 Euro/MWh, fiel im weiteren Handel aber wieder zurück und notierte zwischenzeitlich bei etwa 48,45 Euro. Insgesamt hat sich der Preis seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran in der Vorwoche in etwa verdoppelt — der stärkste Anstieg seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor vier Jahren. Parallel stieg Öl wieder über 100 US-Dollar je Barrel, nachdem Förderländer im Nahen Osten die Produktion drosselten; die Blockade der Straße von Hormus hat den Transport aus dem Persischen Golf praktisch zum Erliegen gebracht.

Die Volatilität ist zum Teil politisch bedingt: Äußerungen des US-Präsidenten, der ein baldiges Ende der Kampfhandlungen in Aussicht stellte ("Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet"), führten zu einer kurzfristigen Entspannung an den Märkten. Dennoch warnen Analysten vor anhaltenden Engpässen: Niedrige Füllstände der europäischen Gasspeicher nach dem Winter zwingen Versorger zum Zukauf, der in Konkurrenz zu asiatischen Käufern steht, falls Lieferungen aus dem Nahen Osten länger ausbleiben. Rabobank-Analystin Florence Schmit schätzt, dass die Lieferengpässe rund drei Monate andauern könnten.