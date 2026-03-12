Nach Mutares-Aus: Steyr Motors plant Abspaltung und neuen Aufsichtsrat

Die Einberufung erfolgt vor dem Hintergrund einer veränderten Aktionärsstruktur: Hauptaktionär Mutares SE & Co. KGaA hat seine Anteile im November 2025 vollständig veräußert. Infolgedessen stehen die bisherigen Vertreter der Mutares-Gruppe, Dr. Christian Klingler und Fabian Schlegel, nicht mehr zur Wiederwahl. Als Nachfolge schlägt der Vorstand zwei profilierte Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat vor: Rolf Wirtz, Ex-CEO der ThyssenKrupp Marine Systems (bis 2022), soll als designierter Aufsichtsratsvorsitzender die Expansion in Verteidigungs- und zivilen Märkten begleiten; Gerhard Schwartz, ehemaliger Managing Partner bei EY und ausgewiesener Finanz- und Prüfungsexperte, ist als designierter Leiter des Prüfungsausschusses vorgesehen. Zudem wird Alexander Fitzka (B&C-Gruppe) zur Wiederwahl vorgeschlagen. CEO Julian Cassutti begrüßt die Nominierungen als Stärkung von Führung und Kontrollfunktionen.

Die Steyr Motors AG hat formell zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. April 2026 (10:00 MESZ) in Steyr eingeladen. Auf der Agenda stehen neben den routinemäßigen Tagesordnungspunkten – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2025, Beschluss über die Gewinnverwendung sowie Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat – zentrale strategische Beschlüsse: die Wahl des Abschlussprüfers für 2026, Neubesetzungen im Aufsichtsrat sowie ein weitreichender Spaltungsbeschluss zur Übertragung des operativen Geschäfts auf die neu zu gründende Steyr Motors Operations GmbH (Abspaltung mit Gesamtrechtsnachfolge, Stichtag 31.12.2025).

Der geplante Spaltungs- und Übernahmsvertrag ist ausdrücklich Tagesordnungspunkt und wird den Aktionären samt zugehörigen Unterlagen (u. a. Entwurf des Spaltungsvertrags, Prüfbericht des Aufsichtsrats) ab 10. März 2026 online zur Verfügung gestellt. Die angekündigte Abspaltung stellt einen strategischen Umbau dar, mit dem die operative Einheit separiert und möglicherweise für Wachstum oder Investoren interessanter positioniert werden soll; konkrete finanzielle Effekte und Implementierungsdetails sollen in den bereitgestellten Dokumenten erläutert werden.

Wesentliche Formalia: Stichtag für Teilnahme- und Stimmrechte ist der 31. März 2026 (24:00 MESZ). Depotbestätigungen sind spätestens am 7. April 2026 vorzulegen; Vollmachten können bis zum 7. April 2026, 16:00 MESZ eingereicht werden. Als Service bietet Steyr Motors den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Daniel Spindler an; Kosten trägt die Gesellschaft. Aktionärsrechte nach §§ 109, 118, 119 AktG (Ergänzungsforderungen, Auskunftsbegehren, Antragsrechte) sowie Datenschutzinformationen werden in der Einberufung erläutert.

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital 5,2 Mio. EUR in 5,200,000 Stückaktien; es existieren keine eigenen Aktien. Weitere Details und Formulare sind im Investor-Relations-Bereich der Gesellschaft abrufbar.

Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.