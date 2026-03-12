Buy für Deutsche Börse: Rückkäufe, Iran-Volatilität und versteckte Risiken

Goy warnt davor, Schwankungen mit einheitlichen Umsatzgewinnen gleichzusetzen: preistreibende Volatilität könne zwar insbesondere bei Handels- und Clearing-Geschäften zu Mehrerlösen führen, während andere Sparten – etwa Listing- oder Kapitalmarkt-Dienstleistungen – weniger profitieren oder sogar leiden könnten. Entsprechend könne ein Ende der Kampfhandlungen unterschiedliche Folgen haben: Eine Deeskalation würde Volatilität reduzieren, womit Rohstoff- und Gasvolumina zurückgehen könnten, zugleich aber die Nachfrage in konjunktursensiblen Geschäftsbereichen anziehen und so andere Ertragsquellen stützen.

Die Deutsche Bank Research hat ihr Anlagevotum für die Deutsche Börse unverändert auf „Buy“ belassen. In einer Branchenanalyse, die Benjamin Goy am Dienstag veröffentlichte, hebt die Studie vor allem die gestiegene Marktvolatilität als zentrales Thema hervor. Als unmittelbare Folge des Kriegs im Iran seien die Handelsvolumina deutlich angestiegen; die größten Zuwächse seien im Rohstoff- und Gashandel zu verzeichnen gewesen. Diese Bewegungen würden kurzfristig Handelsumsätze und Orderfluss befeuern, dürften aber nicht mit automatisch höheren Erträgen in allen Geschäftsbereichen gleichgesetzt werden.

In der Bewertung der Betreiber hebt die Studie Euronext als Favoriten hervor; Goy geht davon aus, dass Euronext einen soliden Jahresstart hingelegt hat. Neben der Deutschen Börse empfiehlt die Analyse auch die London Stock Exchange als Kaufkandidat. Für Anleger bedeutet das eine selektive Chancenwahrnehmung innerhalb der Branche: Während Betreiber mit starkem Rohstoff- und Energie-Exposure kurzfristig profitieren könnten, sind Betreiber mit diversifizierten Ertragsquellen und robusten Listing-Portfolios besser für eine mögliche Normalisierung gerüstet.

Parallel zur analystischen Einordnung meldete die Deutsche Börse eine Fortsetzung ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 2. und 6. März 2026 erwarb das Unternehmen 60.000 eigene Aktien zu durchschnittlichen Kursen zwischen rund 234,89 und 241,87 Euro; seit Beginn des Programms am 20. Februar wurden insgesamt 479.000 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten über Xetra durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Der Rückkauf ist ein klassisches Signal an den Markt: Er reduziert das frei verfügbare Aktienvolumen und stützt kurzfristig den Kurs, zugleich sendet er ein Vertrauenszeichen des Managements in die mittelfristige Geschäftsentwicklung.

Zudem mahnt die Analyse zur Vorsicht gegenüber regulatorischen und makroökonomischen Risiken: höhere Volatilität kann zwar Transaktionsumsätze steigern, gleichzeitig aber Clearing- und Kontrahentenrisiken erhöhen, die Kapitalkosten und Margen belasten. Anleger sollten deshalb neben Volumen- und Preistrends auch die Entwicklung von Risikopositionen, Eigenkapitalanforderungen und Managemententscheidungen zu Dividenden und Rückkäufen beobachten, um die Nachhaltigkeit der Ertragsimpulse zu beurteilen. Kurz: Selektive Exposure lohnt sich, aktive Überwachung bleibt für Anleger Pflicht und diszipliniert handeln.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 235,7EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.