HelloFresh beendet Rückkauf: 20,28 Mio. Aktien für rund €152 Mio.

Die beiden vorliegenden Zwischenberichte dokumentieren die Transaktionen aus zwei März-Wellen: Vom 2. bis 6. März 2026 kaufte Berenberg an fünf Handelstagen insgesamt 416.494 Aktien zu volumengewichteten Durchschnittspreisen zwischen EUR 4,7262 und EUR 4,9507 je Aktie. In der zweiten Periode vom 9. bis 11. März kamen weitere 175.796 Aktien hinzu, mit Preisen zwischen EUR 4,7286 und EUR 4,9020. Insgesamt entfielen damit rund 592.290 Aktien auf die ersten beiden Märzwochen. Insgesamt wurden seit Beginn des Programms am 2. Januar 2025 bis 11. März 2026 die genannten 20,282,554 Aktien erworben.

HelloFresh hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und bis 11. März 2026 insgesamt 20,282,554 eigene Aktien für rund EUR 152 Mio. (ohne Nebenkosten) zurückgekauft. Das geht aus den jüngsten Zulassungsfolgepflichtmitteilungen der Gesellschaft hervor. Der Vorstand hatte das Programm ursprünglich am 23. Dezember 2024 mit Wirkung für den Zeitraum 2. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 aufgelegt; am 13. August 2025 wurde es mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens 31. Dezember 2026 verlängert und ausgeweitet. Die Rückkäufe wurden über Xetra durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ausgeführt.

Aus den Angaben ergibt sich ein durchschnittlicher Rückkaufpreis über die Laufzeit von rund EUR 7,50 je Aktie (EUR 152 Mio. / 20,282,554 Aktien). Nach der Hauptversammlung am 6. Juni 2025 wurden 15,900,000 der zurückgekauften Aktien im Rahmen der danach erteilten Ermächtigung erworben; vor dieser Ermächtigung fielen demnach 4,382,554 Stück an.

Für Investoren und Kapitalmarkt steht der Abschluss des Programms für eine aktive Kapitalallokation: Rückkäufe reduzieren die ausstehenden Aktien, können das Ergebnis je Aktie heben und signalisieren Managementvertrauen in die Bewertung. Gleichzeitig bindet die Maßnahme Liquidität in Höhe von rund EUR 152 Mio., die alternativ für Wachstum, M&A oder Schuldentilgung verwendet werden könnte. Auffällig ist, dass die jüngsten Käufe zu deutlich niedrigeren Niveaus (rund EUR 4,7–4,95) erfolgten als der Durchschnittspreis über die gesamte Programmdauer; das deutet auf starke Kursrückgänge während der Laufzeit und opportunistische Zukäufe hin.

HelloFresh verweist auf weitere Details zum Programm auf seiner Investor-Relations-Website. Mit dem 11. März 2026 beendeten Bericht stellt die Gesellschaft den Rückkaufzyklus formell als abgeschlossen dar.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 4,621EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.