    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB AktievorwärtsNachrichten zu KSB
    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    KSB sichert Rekordauftrag: 150 Mio. für acht Reaktor-Hauptpumpen

    KSB sichert Rekordauftrag: 150 Mio. für acht Reaktor-Hauptpumpen
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat einen historischen Großauftrag an Land gezogen: Die Energiesparte des Frankenthaler Konzerns soll in den kommenden Jahren acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa liefern. Der Auftragswert liege bei mehr als 150 Millionen Euro, teilte KSB mit – damit handelt es sich nach Unternehmensangaben um den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte. Der Auftraggeber wurde, wie in der Branche üblich, nicht veröffentlicht.

    Jede der zu liefernden Großpumpen bringt mehr als 100 Tonnen auf die Waage und verfügt über eine Antriebsleistung von 8 Megawatt. Gefertigt werden die Aggregate im Frankenthaler Stammwerk; KSB wird darüber hinaus die sicherheitsrelevanten Tests für den Betrieb im Primärkreislauf des Reaktors durchführen. Hauptkühlmittelpumpen sind zentrale Komponenten in Kernkraftwerken: Sie sorgen dafür, dass das Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt und die entstehende Wärme abführt – eine Voraussetzung für stabile Stromerzeugung und Reaktorsicherheit.

    Für KSB ist der Auftrag nicht nur wegen des Volumens bedeutsam, sondern auch strategisch: Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Marktführer für Kraftwerkspumpen und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie in diesem Segment. „Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach neuen Kraftwerken führt“, kommentierte Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, und hob das Vertrauen des Projektpartners in die technische Expertise des Konzerns hervor.

    Die Bestellung unterstreicht mehrere Branchentrends: Zum einen bleibt die Nachfrage nach Großtechnik für konventionelle und nukleare Kraftwerke in Teilen Europas hoch, zum anderen rückt die Debatte um Energiesicherheit und CO2-ärmere Erzeugung in den Fokus. KSB profitiert als etablierter Zulieferer mit umfangreicher Projekt- und Testkompetenz. Zugleich birgt die Fertigung und Lieferung sicherheitsrelevanter Komponenten für Kernkraftprojekte politische und regulatorische Sensitivitäten, nicht zuletzt wenn Auftraggeber und Standort – wie hier – nicht offengelegt werden.

    KSB ist global aufgestellt, mit Vertriebs- und Fertigungsstätten sowie Serviceeinheiten auf fünf Kontinenten. Dem Unternehmen zufolge beschäftigte der Konzern im Geschäftsjahr 2025 rund 16.800 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von etwa drei Milliarden Euro. Mit dem neuen Auftrag sichert sich KSB kurzfristig ein bedeutendes Umsatzvolumen und stärkt mittelfristig seine Position im lukrativen Markt für Kraftwerkspumpen – bleibt jedoch von der termingerechten Umsetzung der Fertigung und Abnahmeprüfungen abhängig.



    KSB

    0,00 %
    +6,31 %
    +3,51 %
    +19,19 %
    +54,25 %
    +151,06 %
    +318,44 %
    +254,35 %
    +445,63 %
    ISIN:DE0006292006WKN:629200

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 1.165EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KSB sichert Rekordauftrag: 150 Mio. für acht Reaktor-Hauptpumpen Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat einen historischen Großauftrag an Land gezogen: Die Energiesparte des Frankenthaler Konzerns soll in den kommenden Jahren acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa liefern. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     