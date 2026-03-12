KSB sichert Rekordauftrag: 150 Mio. für acht Reaktor-Hauptpumpen

Jede der zu liefernden Großpumpen bringt mehr als 100 Tonnen auf die Waage und verfügt über eine Antriebsleistung von 8 Megawatt. Gefertigt werden die Aggregate im Frankenthaler Stammwerk; KSB wird darüber hinaus die sicherheitsrelevanten Tests für den Betrieb im Primärkreislauf des Reaktors durchführen. Hauptkühlmittelpumpen sind zentrale Komponenten in Kernkraftwerken: Sie sorgen dafür, dass das Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt und die entstehende Wärme abführt – eine Voraussetzung für stabile Stromerzeugung und Reaktorsicherheit.

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat einen historischen Großauftrag an Land gezogen: Die Energiesparte des Frankenthaler Konzerns soll in den kommenden Jahren acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa liefern. Der Auftragswert liege bei mehr als 150 Millionen Euro, teilte KSB mit – damit handelt es sich nach Unternehmensangaben um den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte. Der Auftraggeber wurde, wie in der Branche üblich, nicht veröffentlicht.

Für KSB ist der Auftrag nicht nur wegen des Volumens bedeutsam, sondern auch strategisch: Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Marktführer für Kraftwerkspumpen und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie in diesem Segment. „Der weltweite Energiebedarf wächst, was zu einer nachhaltigen Nachfrage nach neuen Kraftwerken führt“, kommentierte Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, und hob das Vertrauen des Projektpartners in die technische Expertise des Konzerns hervor.

Die Bestellung unterstreicht mehrere Branchentrends: Zum einen bleibt die Nachfrage nach Großtechnik für konventionelle und nukleare Kraftwerke in Teilen Europas hoch, zum anderen rückt die Debatte um Energiesicherheit und CO2-ärmere Erzeugung in den Fokus. KSB profitiert als etablierter Zulieferer mit umfangreicher Projekt- und Testkompetenz. Zugleich birgt die Fertigung und Lieferung sicherheitsrelevanter Komponenten für Kernkraftprojekte politische und regulatorische Sensitivitäten, nicht zuletzt wenn Auftraggeber und Standort – wie hier – nicht offengelegt werden.

KSB ist global aufgestellt, mit Vertriebs- und Fertigungsstätten sowie Serviceeinheiten auf fünf Kontinenten. Dem Unternehmen zufolge beschäftigte der Konzern im Geschäftsjahr 2025 rund 16.800 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von etwa drei Milliarden Euro. Mit dem neuen Auftrag sichert sich KSB kurzfristig ein bedeutendes Umsatzvolumen und stärkt mittelfristig seine Position im lukrativen Markt für Kraftwerkspumpen – bleibt jedoch von der termingerechten Umsetzung der Fertigung und Abnahmeprüfungen abhängig.

Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 1.165EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.