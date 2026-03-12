    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    Klöckner stabilisiert – Worthingtons 11 €-Offerte heizt Übernahmedebatte an

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Klöckner & Co steht operativ wieder auf stabilerem Kurs – und sieht sich zugleich verstärktem Aktionärsinteresse und einem Übernahmeangebot gegenüber. In einer Reihe von Meldungen Anfang März dokumentierten institutionelle Investoren Veränderungen in ihren Stimmrechtspositionen, während das SDax-Unternehmen seine Jahreszahlen 2025 und strategische Vorgaben präsentierte.

    Zwei Stimmrechtsmitteilungen zeigen, dass Großinvestoren ihre Positionen bei Klöckner aktiv managen: Die UBS Group meldete per 5. März einen Anteil von insgesamt 3,93 % an den Stimmrechten (3,18 % zugerechnet, 0 % direkt; Instrumente 0,75 %). Die DWS Investment GmbH gab ebenfalls für den 5. März eine Schwellenberührung bekannt, meldete aber eine spürbare Verringerung ihres Gesamtanteils auf 4,22 % (4,10 % Stimmrechte, 0,12 % Instrumente). Hintergrund bei DWS war die Rückgabe von Eigenkapitalsicherheiten durch Übertragung des Eigentums – ihr ausgewiesener Anteil sank damit gegenüber der vorherigen Meldung (6,97 %) deutlich. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt laut Mitteilungen 99.750.000.

    Parallel legte Klöckner & Co am 11. März das Geschäftsjahr 2025 vor: Trotz des kostspieligen Umbauprogramms sank der Jahresverlust deutlich auf 53 Mio. EUR (Vorjahr: -176 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg auf 171 Mio. EUR (2024: 136 Mio.), wobei Umsatz (preis- und währungsbedingt) leicht auf 6,4 Mrd. EUR zurückging (2024: 6,6 Mrd.). Der Absatz erhöhte sich marginal auf 4,53 Mio. Tonnen. Positiv: operativer Cashflow blieb mit 110 Mio. EUR bereits zum vierten Mal in Folge deutlich positiv; der Free Cashflow kletterte sogar auf 105 Mio. EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Dividende von 0,20 EUR vor.

    Strategisch hat Klöckner Portfolioanpassungen vorgenommen: Verkauf des brasilianischen Geschäfts und acht US-Distributionsstandorte sowie Akquisitionen wie Haley Tool & Stamping und Ambo Stahl zur Verlagerung in höherwertige und serviceorientierte Segmente. Das Unternehmen betont, damit die Abhängigkeit von Rohstoffpreisvolatilität zu reduzieren.

    Institutionelles Großthema ist jedoch das Übernahmeangebot von Worthington Steel: Angebotspreis 11,00 EUR je Aktie, Annahmefrist verlängert bis 26. März; die Mindestannahmeschwelle wurde auf 57,5 % gesenkt. Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner sehen das Angebot nach Prüfung als im besten Interesse der Gesellschaft an, die gemeinsame Stellungnahme soll ergänzt werden. Für 2026 prognostiziert Klöckner trotz Veräußerungen eine stabile Absatzentwicklung und einen deutlichen Anstieg von EBITDA und operativem Cashflow; Q1-EBITDA wird mit 20–60 Mio. EUR angegeben.

    Fazit: Solide operative Fortschritte und Bilanzverbesserungen stärken Klöckners Verhandlungsposition – die Übernahmeofferte bleibt jedoch der dominierende Markttreiber.



    Kloeckner

    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 11,54EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
