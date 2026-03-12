DBAG 2025: NAV steigt, 1,00 € Dividende und Deal-Feuerwerk

Operativ tätigte die DBAG 2025 Investitionen von rund 149 Millionen Euro und damit eines der höchsten Volumina der vergangenen zehn Jahre. Parallel realisierte das Institut mehrere Wertrealisierungen: Herausragend war der Exit des Embedded-Electronics-Spezialisten duagon an Knorr-Bremse, zudem wurde die Beteiligung an Kraft & Bauer an Syngroh Capital veräußert. Neuaufnahmen ins Portfolio sind Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an MAIT, FinMatch und Totalmobile. Die Transaktionen spiegeln die strategische Ausrichtung der DBAG wider, die auf Industrie‑ und Service‑nischen setzt und wiederkehrende Erlösmodelle sowie Internationalisierung fokussiert.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem erfreulichen Ergebnis und hoher Transaktionsaktivität abgeschlossen. Das Konzernergebnis belief sich auf 24,7 Millionen Euro; die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft stiegen auf 79,3 Millionen Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie erhöhte sich zum 31. Dezember auf 36,37 Euro nach 35,78 Euro im Vorjahr, der gesamte NAV liegt bei rund 640 Millionen Euro. Für das zurückliegende Jahr will der Vorstand eine Bardividende von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen; Aktionäre erhielten 2025 bereits 36,43 Millionen Euro durch Dividenden und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, das bis Juli 2026 verlängert wurde.

In der Fondsberatung erzielte die DBAG ein EBITA von 14,3 Millionen Euro; für das laufende Jahr werden hier 5 bis 9 Millionen Euro geplant. Das Management hat die Steuerungskennzahlen angepasst und benennt künftig NAV je Aktie sowie das EBITA der Fondsberatung als zentrale Messgrößen.

Unterdessen reagierte die Baader Bank auf die Zahlen mit einer deutlichen Absenkung ihres Kursziels von 41,90 auf 30,80 Euro, beließ die Einstufung jedoch bei „Buy“. Analyst Gerhard Schwarz erklärte, sein früherer Sum‑of‑the‑parts‑Ansatz habe sich als zu optimistisch erwiesen; er orientiert sich künftig stärker an Kurs‑Buchwert‑Verhältnissen und Eigenkapitalrenditen, weshalb das Kursziel aus Bewertungsgründen reduziert wurde.

Insgesamt präsentiert sich die DBAG nach 2025 als resilient aufgestellter Private‑Equity‑Akteur mit hoher Deal‑Taktung trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds. Der Fokus bleibt auf dem mittelständischen Kernmarkt DACH, mit Branchenschwerpunkten in IndustryTech, IT‑ und Business‑Services, Healthcare sowie Infrastruktur. Das vom Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 bis 2,7 Milliarden Euro.

Vorstandssprecher Tom Alzin hob die erfolgreiche Umsetzung der Buy‑and‑Build‑Strategie hervor und verwies auf die Nachfolge- und Internationalisierungsstärke des Portfolios. DBAG betont, dass künftige Erträge aus Fondsberatung zyklisch seien und mit Exits abnehmen, bevor neue Fondsauflagen Erlöse wieder erhöhen. Zudem hat die Gesellschaft ihre Präsenz in Italien ausgebaut und bietet mit ELF Capital ergänzende Finanzierungslösungen. Anleger sehen in der Kombination aus aktiver Wertschöpfung und Kapitalrückführung ein stabiles Profil. Die Aktie bleibt für aktive Anleger insgesamt interessant.

