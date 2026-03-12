Angriff auf Jahreshoch

Davon könnte Chevron weiterhin profitieren. Sollte die Aktie auf Wochensicht überzeugend über 192,00 US-Dollar schließen, könnten sich neue Kurschancen eröffnen – zunächst bis etwa 212,51 US-Dollar und darüber hinaus sogar bis 224,47 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich ein Einstieg auf der Käuferseite anbieten.

Viele Marktbeobachter gehen inzwischen davon aus, dass sich die Lage im Nahen Osten – insbesondere rund um die wichtige Schifffahrtsroute in der Straße von Hormus – nicht so schnell beruhigen wird. Selbst wenn der Konflikt kurzfristig enden sollte, könnte es Wochen oder sogar Monate dauern, bis sich die Situation vollständig normalisiert. Solange Unsicherheit über die Ölversorgung besteht, bleibt auch das Risiko weiterer Preissteigerungen bestehen.

Kurzfristige Rücksetzer sind allerdings nicht ausgeschlossen. Fällt der Kurs unter 180,00 US-Dollar, könnte die Aktie im Rahmen einer normalen Konsolidierung zunächst in Richtung 168,96 US-Dollar nachgeben. Ein größeres Abwärtsszenario sehen viele Marktbeobachter derzeit jedoch nicht. Stattdessen dürfte das Unternehmen weiterhin von höheren Ölpreisen und den damit verbundenen besseren Gewinnmargen profitieren.

Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 192,00 US-Dollar

Kursziele : 212,51/224,47 US-Dollar

Renditechance via DU70CA : 170 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU70CA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 173,4906 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 173,4906 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 190,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 224,47 US-Dollar Hebel: 10,79 Kurschance: + 170 Prozent

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ0TBG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,46 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 207,7967 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 207,7967 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 190,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,22

