Schwache Kursmuster

Die Kursentwicklung seit Anfang Februar deutet nun auf eine mögliche Umkehrformation hin, die in der Chartanalyse als Schulter-Kopf-Schulter-Formation bekannt ist. Sollte die Aktie unter die dazugehörige Nackenlinie bei rund 320,00 US-Dollar fallen, würde dies die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Trendwende erhöhen. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst in Richtung 313,30 US-Dollar nachgeben und anschließend sogar bis zum Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 309,85 US-Dollar zurückfallen. In einem ungünstigen Szenario wären sogar Kurse um 300,00 US-Dollar denkbar, bevor wieder stärkere Unterstützungen erreicht werden.

Ausgangspunkt der jüngsten Kursrally war der Ausbruch aus einer größeren Chartformation, die sich über das gesamte Jahr 2025 hinweg aufgebaut hatte. Ende Januar gelang der Aktie zunächst der Anstieg bis zu den bisherigen Rekordständen von 326,32 US-Dollar. Anschließend setzte sich die Bewegung fort und der Kurs erreichte sogar 341,75 US-Dollar. Auf diesem Niveau traten jedoch verstärkt Verkäufer auf den Plan, sodass die Aktie dort zuletzt auf deutlichen Widerstand traf.

Auf der Oberseite bleibt dagegen das jüngste Rekordniveau die entscheidende Hürde. Gelingt es der Aktie, dieses Niveau zu überwinden, könnte sich eine neue Aufwärtsbewegung entwickeln, die Kurse bis etwa 353,82 US-Dollar ermöglichen würde. Angesichts der aktuell eher schwächeren Stimmung an den Aktienmärkten wird dieses Szenario derzeit jedoch von vielen Marktbeobachtern nicht als das wahrscheinlichste angesehen.

Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 320,00,00 US-Dollar

Kursziele : 313,30/309,85/300,00 US-Dollar

Renditechance via DQ7YNP : 120 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonald´s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7BYR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,09 - 2,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 301,5099 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 301,5099 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 324,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7YNP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 1,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 343,1136 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 343,1136 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 324,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 300,00 US-Dollar Hebel: 16,87 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.