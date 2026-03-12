DAX geht die Puste aus
Aktuell bewegt sich der DAX in einer zähen Seitwärtsphase. Der Bereich zwischen 23.000 und 24.266 Punkten gilt dabei als neutrale Zone, in der Käufer und Verkäufer ungefähr gleich stark sind. Solange sich der Index innerhalb dieser Spanne bewegt, ist kein klarer Trend erkennbar. Erst wenn der DAX diese Bandbreite dauerhaft nach oben oder unten verlässt, könnte sich wieder eine deutlichere Richtung für die kommenden Tage oder Wochen ergeben.
Der jüngste Rückgang nach dem Ausbruch aus dem sogenannten bärischen Keil im Februar verläuft bislang in drei Wellen und deutet eher auf eine Konsolidierung als auf eine größere Trendwende hin. Sollte der DAX jedoch unter die Marke von 23.000 Punkten fallen, könnte sich die Bewegung zu einer Korrektur ausweiten. In diesem Fall würde ein mögliches Ziel bei 22.320 Punkten liegen.
Auf der anderen Seite müsste der Index zunächst den Bereich von 24.266 Punkten klar zurückerobern. Gelingt das, könnten sich wieder Chancen auf steigende Kurse eröffnen – zunächst in Richtung 25.300 Punkte und darüber hinaus bis etwa 25.507 Punkte.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.640 Punkten
VDAX zeigt erhöhte Nervosität, kommt aber langsam wieder zurück
Fear& Greed Index bei 26 auf "Fear"
Tagesanalyse:
RSI: um 38 - Sell
MACD: -333 - Sell
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.266 / 24.479 und 24.639 Punkte Punkten, nach unten bei 23.600 / 23.476 / 23.254 und 23.000 Punkten.
Gaps bei 23.470 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt täglich
VDAX-New
Angstlevel sprunghaft gestiegen
VDAX-New der Deutschen Börse (10. März 2026): Bei 25,47% (steigend) (Vortag: 28,48%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Stop-Buy-Order bei 23.500 Punkten platzieren, Stopp bei 23.200 Punkten. Kursziele bei 23.675/23.968 Punkten - beendet!
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8BH6
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,05 - 9,06 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.784,11 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.784,11 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.640,04 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|26,15
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU8X4A
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,95 - 8,96 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.534,96 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.534,96 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.640,04 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|26,14
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
Telegram Gruppen-Name: ik_invest