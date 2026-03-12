BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Düsseldorfer wollten die Bedeutung des Waschmittel- und Haushaltsgeschäfts senken und die Bereiche Haarpflege und Klebstoffe durch Zukäufe stärken, schrieb Warren Ackerman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach der Bilanz. Dies hält er für vernünftig. Er wies aber auf Druck in den Endmärkten, gerade der Auto-Industrie, hin sowie auf die überdurchschnittliche Belastung durch hohe Ölpreise./rob/ag/bek
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 70,38EUR auf Tradegate (12. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
