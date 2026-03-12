Uniper zahlt erstmals seit 4 Jahren: Bund erhält fast 297 Mio. Euro

Die Dividendenentscheidung ist zugleich Ausdruck eines zunehmend normalisierten Geschäftsverlaufs: Uniper erreichte 2025 seine selbst gesteckten Ziele mit einem bereinigten Ebitda von 1,1 Mrd. Euro und einem bereinigten Nettogewinn von 544 Mio. Euro. Beide Kennzahlen liegen jedoch deutlich unter den außergewöhnlichen Vorjahreswerten (Ebitda 2,6 Mrd.; Adjusted Net Income 1,7 Mrd.). Für 2026 peilt der Konzern ein bereinigtes Ebitda von 1,0–1,3 Mrd. sowie einen Nettogewinn von 350–600 Mio. Euro an. Vorstandschef Michael Lewis bezeichnet die Dividendenausschüttung als „Zeichen finanzieller Stabilität“ und wesentlichen Baustein zur Wiederherstellung der Kapitalmarktfähigkeit.

Uniper kehrt nach der dramatischen Rettung 2022 in die Gewinnzone zurück – und zahlt erstmals seit vier Jahren wieder an seine Anteilseigner. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 300 Mio. Euro (72 Cent je Aktie) vor. Da der Bund derzeit über 99 Prozent der Anteile hält, fließen nahezu 297 Mio. Euro in die Staatskasse. Für die Bundesregierung ist dies ein willkommener, wenn auch symbolischer Teilrückfluss der milliardenschweren Stabilisierungshilfen, die nach dem Ausfall russischer Gaslieferungen nötig geworden waren.

Politisch und regulatorisch bleibt die Lage komplex: Im Stabilisierungspaket war ein Dividendenverbot vereinbart worden, das der Bund Ende 2025 aufhob. Die EU hatte die Rettungshilfen unter zahlreichen Auflagen genehmigt; eine zentrale Vorgabe verlangt, dass Deutschland seine Beteiligung an Uniper bis Ende 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduziert. Die Bundesregierung nennt einen Verkauf über den Kapitalmarkt als Kernoption zur Reprivatisierung, prüft aber auch außerbörsliche Wege.

Operativ investiert Uniper weiter stark in Versorgungssicherheit und Transformation: Bis 2030 sollen rund fünf Milliarden Euro fließen, davon mehr als 2,5 Mrd. in Deutschland. Schwerpunkte sind der Neubau von zwei wasserstofffähigen Gaskraftwerken mit zusammen zwei Gigawatt Leistung an den Standorten Staudinger und Scholven sowie der Ausbau von Infrastruktur für Gas- und erneuerbare Erzeugung. Uniper zählt zu den größten Energieunternehmen Europas und betreibt unter anderem Kohle-, Gas- und Wasserkraftwerke sowie Gasspeicher; die Belegschaft umfasst rund 7.200 Mitarbeiter.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Debatte um Gasspeicher politische Brisanz: Bayern fordert den Erhalt aller Standorte und die Einrichtung einer nationalen Gasreserve – Vorschlag: drei Monate Einlagerung. Mehrere Betreiber, darunter Uniper (Breitbrunn), haben wegen wirtschaftlicher Unrentabilität Stilllegungen beantragt. Die Landesregierung mahnt neue Geschäftsmodelle und marktliche Anreize an, damit strategische Speicher nicht für immer verloren gehen – auch im Hinblick auf künftige Nutzung als Wasserstoffspeicher.

