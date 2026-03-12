Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,18 %

-0,18 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,56 % 1 Monat +1,80 % 3 Monate +20,95 % 1 Jahr +77,49 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 5.166,45

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.910,80USD. Heute, bei 5.166,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.749,2USD geworden – ein Plus von +77,49 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anleger-Signale zu Gold: Kurzfristig 4,25–4,9k USD/Unze, 2025/26 könnten Minerengewinn/FCF Rekorde erreichen. Technisch deutet ein Ausbruch an, mit Widerständen um 5,0–5,2k. ETFs boomen (Zuflüsse). Geopolitische Risiken stützen die Nachfrage; jedoch Verschuldung und Inflation bleiben fundamentale Treiber. Die 14‑Tage-Preisveränderung ist aus den Beiträgen nicht eindeutig ersichtlich.