Goldpreis
Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,18 %
Markt ohne klare Richtung: Gold -0,18 % auf 5.166,45 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,56 %
|1 Monat
|+1,80 %
|3 Monate
|+20,95 %
|1 Jahr
|+77,49 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.910,80USD. Heute, bei 5.166,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.749,2USD geworden – ein Plus von +77,49 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anleger-Signale zu Gold: Kurzfristig 4,25–4,9k USD/Unze, 2025/26 könnten Minerengewinn/FCF Rekorde erreichen. Technisch deutet ein Ausbruch an, mit Widerständen um 5,0–5,2k. ETFs boomen (Zuflüsse). Geopolitische Risiken stützen die Nachfrage; jedoch Verschuldung und Inflation bleiben fundamentale Treiber. Die 14‑Tage-Preisveränderung ist aus den Beiträgen nicht eindeutig ersichtlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|408,65EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,34EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,14EUR
|-0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|445,08EUR
|-3,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,42EUR
|-1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|691,70EUR
|-2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|428,56EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,25EUR
|-0,52 %
|Long
|1
|0,00
|143,79EUR
|+0,03 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,474EUR
|+0,58 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.