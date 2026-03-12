Silber legt zu +0,41 % auf 86,05 USD

+0,41 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat +1,63 % 3 Monate +34,37 % 1 Jahr +161,38 %

Der Silberpreis legtzu und erreicht 86,05. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,69557USD. Heute, bei 86,05USD, wäre daraus ein Vermögen von 27.411,7USD geworden – ein Plus von +448,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Silber-Sentiment gemischt: Seitwärtsbewegung, Ausbruch wird von Aktienmärkten abhängen; Ziel um 82 USD pro Unze wird diskutiert. Volatilität bleibt hoch; Berichte über COMEX-Bestandsrückgänge und Short-Aktivitäten stützen kurzfristig bullische Aussichten. Insgesamt vorsichtig bullish, aber unklarer Trend.