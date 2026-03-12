Silberpreis
Silber legt zu +0,41 % auf 86,05 USD
Silber bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,41 % und erreicht 86,05 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,59 %
|1 Monat
|+1,63 %
|3 Monate
|+34,37 %
|1 Jahr
|+161,38 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,69557USD. Heute, bei 86,05USD, wäre daraus ein Vermögen von 27.411,7USD geworden – ein Plus von +448,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Silber-Sentiment gemischt: Seitwärtsbewegung, Ausbruch wird von Aktienmärkten abhängen; Ziel um 82 USD pro Unze wird diskutiert. Volatilität bleibt hoch; Berichte über COMEX-Bestandsrückgänge und Short-Aktivitäten stützen kurzfristig bullische Aussichten. Insgesamt vorsichtig bullish, aber unklarer Trend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|408,65EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,34EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,14EUR
|-0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|445,08EUR
|-3,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,42EUR
|-1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|691,70EUR
|-2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|428,56EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,25EUR
|-0,52 %
|Long
|1
|0,00
|143,79EUR
|+0,03 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,474EUR
|+0,58 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.