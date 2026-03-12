Henkel trotzt Gegenwind – Aktie stürzt, Übernahmen sorgen für Unsicherheit

Das Management zeigt sich vorsichtig: Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von ein bis drei Prozent erwartet, Analystenkonsens lag zuletzt bei 2,1 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll zwischen 14,5 und 16 Prozent liegen, während Beobachter im Schnitt 15,2 Prozent prognostizierten. Für das erste Quartal rechnet Henkel mit einem eher verhaltenen Start in der unteren Hälfte der Prognosespanne. Als Belastungsfaktoren nennt Vorstandschef Carsten Knobel geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und negative Währungseffekte.

Henkel zeigt sich 2025 in einem schwierigen Umfeld resilient, aber nicht immun gegen Gegenwind. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern meldete für das Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um fünf Prozent auf 20,5 Milliarden Euro; organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, stieg der Umsatz leicht um 0,9 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank auf 3,0 Milliarden Euro nach 3,1 Milliarden im Vorjahr. Die bereinigte Ebit-Marge verbesserte sich jedoch dank restriktiver Kostenkontrolle um 0,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Der auf Aktionäre entfallende Überschuss wuchs aufgrund einer geringeren Steuerlast um 1,4 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Marken wie Persil, Pattex, Fa und Syoss profitierten vor allem von Preiserhöhungen; organisches Wachstum trugen sowohl das Klebstoff- als auch das Konsumentengeschäft, wobei Haarpflege zuletzt Treiber war.

An der Börse reagierte der Markt empfindlich: Die Henkel-Aktie fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als vier Prozent und verstärkte damit bereits bestehende Kursverluste im Zuge geopolitischer Unsicherheiten. Die Anteilseigner sollen eine Dividendenerhöhung auf 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, ein Anstieg um 1,5 Prozent – aus Sicht mancher Investoren zu zaghaft.

Die Reaktionen von Researchhäusern bleiben gedämpft: JPMorgan belässt Henkel auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 65 Euro und bemängelt enttäuschendes vergleichbares Wachstum und bereinigtes Ergebnis je Aktie. RBC senkte das Kursziel leicht auf 75 Euro und bestätigte „Sector Perform“. Jefferies sieht ein durchwachsenes Bild, lobt aber überraschend positives Volumenwachstum im Schlussquartal.

Strategisch baut Henkel weiter aus: Die geplante Übernahme der Spezialbeschichtungsfirma Stahl für 2,1 Milliarden Euro und Zukäufe in der Haarpflege (u. a. „Not Your Mother’s“ in den USA) sollen Wachstum und Portfolio stärken. Die solide Bilanz mit vergleichsweise niedriger Verschuldung bleibt ein Schutzfaktor gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen. Investoren sollten zudem die Kapitalallokation und die Folgen der Zukäufe genau beobachten: Henkel hat vergangenes Jahr mehrere Übernahmen getätigt, bei einer Transaktion gab es zunächst kartellrechtliche Vorbehalte, Henkel ging dagegen rechtlich vor. Wie sich diese Akquisitionen auf Eigenkapital und Verschuldung auswirken, wird für die Bewertung wichtig sein. Kurzfristig bleibt das Kursrisiko hoch. Analysten erwarten detailliertere Aussagen zur Strategie und Investitionshöhe im Laufe des Mittwochs.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 70,38EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.