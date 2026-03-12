Rückkauf-Schub bei Scout24: Amundi rutscht knapp unter 5%

Die Einzelaufstellungen der Handelsplätze zeigen Kleinstkäufe auf den Plattformen CEUX, TQEX und XETA mit gewichteten Durchschnittskursen zwischen rund 68,99 Euro und 70,35 Euro je Aktie. Insgesamt hat Scout24 im Rahmen des seit dem 5. Januar 2026 laufenden Programms bis einschließlich 6. März 694.074 Aktien zurückgekauft. Damit entspricht das Volumen fast einem Prozent des ausgegebenen Grundkapitals (Bezugsgröße: 73,5 Mio. Stimmrechte), was die Bedeutung des Rückkaufprogramms als Instrument zur Kapitalrückführung und Kursstabilisierung unterstreicht. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Trades sind auf der Investor-Relations-Seite von Scout24 veröffentlicht.

Scout24 setzt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm fort, während Großaktionär Amundi seine Stimmrechtsposition leicht reduziert hat. Das Berliner Internetunternehmen meldete am 9. März 2026 nach Maßgabe der Markttransparenzverordnungen weitere Zukäufe: Im Zeitraum 2. bis 6. März erwarb Scout24 insgesamt 7.961 eigene Aktien über Börsenplätze und multilaterale Handelssysteme; die Transaktionen wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt.

Parallel dazu veröffentlichte Amundi S.A. eine Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG: Demnach ist die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Wirkung zum 2. März 2026 unter die 5‑Prozent‑Schwelle gefallen. Amundi weist nun 4,57 Prozent der Stimmrechte (zugerechnet: 3.355.536 Aktien) sowie 0,28 Prozent durch instrumentspezifische Positionen (securities lending mit Rückforderungsrecht; 204.212 Einheiten) auf – zusammen 4,84 Prozent der Stimmrechte bezogen auf insgesamt 73,500,000 Rechte. In einer vorhergehenden Meldung hatte Amundi noch 5,17 Prozent gemeldet.

Für Scout24 ist die Kombination aus aktivem Rückkaufprogramm und der marginalen Reduktion einer bedeutenden Auslandsbeteiligung relevant. Rückkäufe verringern die frei handelbaren Aktien und können Earnings-per-Share‑Maße sowie den Aktienkurs stützen; ein Rückgang institutioneller Beteiligungen unter 5 Prozent reduziert dagegen kurzzeitig die Sichtbarkeit und mögliche Einflussnahme großer Fonds. Ob Amundis Reduktion strategisch oder technisch (etwa durch Rückführung geliehener Titel) bedingt ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Beide Meldungen wurden am 9. März 2026 über den EQS‑Dienst veröffentlicht und sind Teil der regulatorisch vorgeschriebenen Transparenzmeldungen für den deutschen Kapitalmarkt.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 72,55EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.