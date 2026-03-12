    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos schließt Aktienrückkauf ab – eigene Anteile nun höher als Janus

    Elmos schließt Aktienrückkauf ab – eigene Anteile nun höher als Janus
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor hat sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und gleichzeitig eine Verschiebung bei einem institutionellen Großaktionär gemeldet. Nach Mitteilungen über die Handelsplattform EQS teilte das Halbleiterunternehmen aus Leverkusen mit, dass im Zeitraum vom 24. Februar bis einschließlich 6. März 2026 insgesamt 68.684 eigene Aktien erworben wurden. Das entspricht rund 0,39 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Xetra durch ein von Elmos beauftragtes Kreditinstitut; der durchschnittliche Erwerbspreis lag bei 145,5939 Euro, der gesamte Erwerbswert bei 9.999.972 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten). Im engeren Meldezeitraum 2. bis 6. März wurden 39.804 Aktien zu Tagesdurchschnittspreisen zwischen 142,94 Euro und 149,80 Euro erworben; die Programmsumme schließt damit formell ab.

    In der Folge stieg der Anteil der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien in den offiziellen Mitteilungen auf 3,04 Prozent der Gesamtstimmrechte bei einer Gesamtanzahl von 17.700.000 Stimmrechten. Die entsprechende Schwellenberührung wurde am 5. März 2026 gemeldet; zuvor hatte Elmos einen niedrigeren Bestand ausgewiesen. Die Veröffentlichung erfolgte nach den einschlägigen Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes und der EU-Meldeverordnung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Long
    132,26€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    148,72€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu meldete der Vermögensverwalter Janus Henderson Group Plc eine Verringerung seines Stimmrechtsanteils an Elmos. Am 4. März 2026 fiel der zuzurechnende Anteil von zuvor rund 3,15 Prozent auf 2,94 Prozent der Stimmrechte. Nach Angaben beruhen die 2,94 Prozent auf 520.951 zugerechneten Stimmrechten; Instrumente wurden nicht angegeben. Damit unterschritt Janus Henderson die Meldepflichtsschwelle von drei Prozent.

    Für Anleger und Marktbeobachter sind diese Nachrichten gleichermaßen relevant: Die Rückkäufe reduzieren das frei handelbare Streubesitzvolumen und können kurzfristig den Kurs stützen oder das Ergebnis je Aktie erhöhen. Gleichzeitig verändert die Verschiebung institutioneller Beteiligungen das Aktionärsbild und kann die Aktionärsstruktur für mögliche Stimmverhältnisse bei Hauptversammlungen beeinflussen. Elmos verweist auf weiterführende Detailangaben auf der Investorenseite seiner Website; die Mitteilungen wurden offiziell über den EQS-Service veröffentlicht.

    Bemerkenswert ist, dass die nun von Elmos selbst gehaltenen 538.543 Aktien (3,04 Prozent) die für Janus Henderson ausgewiesenen 520.951 zugerechneten Stimmrechte (2,94 Prozent) marginal übersteigen. Die Schubwirkung von Rückkäufen auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie oder Return on Equity hängt allerdings von Umfang, Zeitpunkt und Finanzierung ab; Elmos bezifferte die Gesamtausgabe mit rund zehn Millionen Euro, sodass die Operation aus Sicht der Bilanzmoderation begrenzt ist. Strategisch signalisiert der Abschluss des Programms eine Phase ohne aktiven Rückkauf, gleichzeitig bleibt die Kapitalstruktur anfällig für weitere Anpassungen, sollten sich Marktpreise oder Unternehmensziele ändern. Investoren sollten die weiteren Veröffentlichungen sowie die auf der Elmos-Website bereitgestellten Transaktionsdetails verfolgen. Analysten werden die Kursentwicklung in den kommenden Wochen besonders genau beobachten und gegebenenfalls ihre Einschätzungen entsprechend anpassen.



    Elmos Semiconductor

    -0,71 %
    -6,21 %
    +13,56 %
    +43,45 %
    +111,57 %
    +69,10 %
    +308,22 %
    +1.087,22 %
    +522,22 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 141EUR auf Tradegate (11. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Elmos schließt Aktienrückkauf ab – eigene Anteile nun höher als Janus Elmos Semiconductor hat sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und gleichzeitig eine Verschiebung bei einem institutionellen Großaktionär gemeldet. Nach Mitteilungen über die Handelsplattform EQS teilte das Halbleiterunternehmen aus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     