Elmos schließt Aktienrückkauf ab – eigene Anteile nun höher als Janus

In der Folge stieg der Anteil der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien in den offiziellen Mitteilungen auf 3,04 Prozent der Gesamtstimmrechte bei einer Gesamtanzahl von 17.700.000 Stimmrechten. Die entsprechende Schwellenberührung wurde am 5. März 2026 gemeldet; zuvor hatte Elmos einen niedrigeren Bestand ausgewiesen. Die Veröffentlichung erfolgte nach den einschlägigen Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes und der EU-Meldeverordnung.

Elmos Semiconductor hat sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und gleichzeitig eine Verschiebung bei einem institutionellen Großaktionär gemeldet. Nach Mitteilungen über die Handelsplattform EQS teilte das Halbleiterunternehmen aus Leverkusen mit, dass im Zeitraum vom 24. Februar bis einschließlich 6. März 2026 insgesamt 68.684 eigene Aktien erworben wurden. Das entspricht rund 0,39 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Xetra durch ein von Elmos beauftragtes Kreditinstitut; der durchschnittliche Erwerbspreis lag bei 145,5939 Euro, der gesamte Erwerbswert bei 9.999.972 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten). Im engeren Meldezeitraum 2. bis 6. März wurden 39.804 Aktien zu Tagesdurchschnittspreisen zwischen 142,94 Euro und 149,80 Euro erworben; die Programmsumme schließt damit formell ab.

Parallel dazu meldete der Vermögensverwalter Janus Henderson Group Plc eine Verringerung seines Stimmrechtsanteils an Elmos. Am 4. März 2026 fiel der zuzurechnende Anteil von zuvor rund 3,15 Prozent auf 2,94 Prozent der Stimmrechte. Nach Angaben beruhen die 2,94 Prozent auf 520.951 zugerechneten Stimmrechten; Instrumente wurden nicht angegeben. Damit unterschritt Janus Henderson die Meldepflichtsschwelle von drei Prozent.

Für Anleger und Marktbeobachter sind diese Nachrichten gleichermaßen relevant: Die Rückkäufe reduzieren das frei handelbare Streubesitzvolumen und können kurzfristig den Kurs stützen oder das Ergebnis je Aktie erhöhen. Gleichzeitig verändert die Verschiebung institutioneller Beteiligungen das Aktionärsbild und kann die Aktionärsstruktur für mögliche Stimmverhältnisse bei Hauptversammlungen beeinflussen. Elmos verweist auf weiterführende Detailangaben auf der Investorenseite seiner Website; die Mitteilungen wurden offiziell über den EQS-Service veröffentlicht.

Bemerkenswert ist, dass die nun von Elmos selbst gehaltenen 538.543 Aktien (3,04 Prozent) die für Janus Henderson ausgewiesenen 520.951 zugerechneten Stimmrechte (2,94 Prozent) marginal übersteigen. Die Schubwirkung von Rückkäufen auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie oder Return on Equity hängt allerdings von Umfang, Zeitpunkt und Finanzierung ab; Elmos bezifferte die Gesamtausgabe mit rund zehn Millionen Euro, sodass die Operation aus Sicht der Bilanzmoderation begrenzt ist. Strategisch signalisiert der Abschluss des Programms eine Phase ohne aktiven Rückkauf, gleichzeitig bleibt die Kapitalstruktur anfällig für weitere Anpassungen, sollten sich Marktpreise oder Unternehmensziele ändern. Investoren sollten die weiteren Veröffentlichungen sowie die auf der Elmos-Website bereitgestellten Transaktionsdetails verfolgen. Analysten werden die Kursentwicklung in den kommenden Wochen besonders genau beobachten und gegebenenfalls ihre Einschätzungen entsprechend anpassen.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 141EUR auf Tradegate (11. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.