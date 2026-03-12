Wachstum, Energie-Alarm, Übernahme-Deal: Was Investoren wissen müssen

Der Premium‑IT‑Refurbisher AfB social & green IT meldet für 2025 ein robustes Wachstum und eine steigende Umweltwirkung. Das gemeinnützige Social‑Business verbuchte laut Wirkungsbericht 68.200 Tonnen vermiedener CO2‑Äquivalente (+9,7 %), sparte 261.400 MWh Primärenergie und reduzierte Wasserverbrauch sowie Rohstoffbedarf deutlich. Mit rund 728.000 abgegebenen Geräten, einer ReUse‑Quote von 71 %, 20 Standorten, 700 Beschäftigten (49 % Menschen mit Behinderung) und über 2.000 Partnern demonstriert AfB ein skalierbares Geschäftsmodell, das wirtschaftliche Rentabilität mit messbarer Nachhaltigkeit und Inklusion verbindet. Strategisch setzt das Unternehmen auf Premium‑Aufbereitung, zertifizierte Services und Kooperationen mit Leasing‑ und DaaS‑Anbietern.

Das heutige Wirtschaftsbriefing fasst vier relevante Entwicklungen zusammen: das Wachstum des IT‑Refurbishers AfB, EU‑Energiepläne, das Übernahmeangebot von Worthington Steel für Klöckner sowie die Beratungen des Koalitionsausschusses in Berlin.

Auf EU‑Ebene kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher bei Energiekosten an. Die Kommission prüft Instrumente von Subventionen bis hin zu Gaspreisdeckeln und will alle vier Komponenten der Energierechnung prüfen: Energiepreise, Netzentgelte, Steuern/Abgaben und CO2‑Kosten. Hintergrund sind Preissteigerungen infolge des Kriegs im Nahen Osten; binnen Tagen entstanden zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Von der Leyen hob erneuerbare Energien und Kernkraft als stabile heimische Quellen hervor und warnte vor einer Rückkehr zu russischen Energieträgern.

Worthington Steel senkte die Mindestannahmeschwelle seines freiwilligen Übernahmeangebots für Klöckner & Co SE auf 57,5 % und verlängerte die Frist bis 26. März 2026. Bis 9. März lagen Zusagen über rund 56,9 % des Grundkapitals vor. Das Barangebot beträgt €11,00 je Aktie und beinhaltet eine Prämie von rund 98 % gegenüber dem volumengewichteten Drei‑Monats‑Durchschnittskurs. Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner stuften das Angebot als attraktiv ein; Begleitinformationen betonen rechtliche Risiken und Unterschiede in regulatorischen Anforderungen zwischen Deutschland und den USA.

In Berlin beraten Union und SPD im Koalitionsausschuss über Haushaltskonsolidierung, Wahlrechtsreform und Klimaschutz; konkrete Beschlüsse blieben aus. Umweltminister Carsten Schneider nahm teil, weil die Regierung bis Monatsende ein überarbeitetes Klimaschutzprogramm vorlegen muss. Die geplante Änderung des Heizungsgesetzes könnte Erreichung der CO2‑Ziele erschweren. Zur kurzfristigen Entlastung wurden Beschränkungen bei täglichen Spritpreissteigerungen und die Nutzung strategischer Ölreserven beschlossen.

Ökonomisch zeigen die Meldungen Überschneidungen: Nachhaltige Geschäftsmodelle wie AfB profitieren vom wachsenden ReUse‑Markt und Kostendruck in Unternehmen. Politische Maßnahmen gegen Energiepreisschocks und regulatorische Eingriffe bleiben zentrale Variablen für Investitionsentscheidungen. Anleger und Nachhaltigkeitsmanager sollten Klima‑, Kosten‑ und Governance‑Indikatoren gleichermaßen in Risikoanalysen integrieren. Kurzfristig bleibt jedoch politische Unsicherheit deutlich hoch.

