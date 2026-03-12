MLP verdient 2025 operativ weniger - Umbau im Immobiliengeschäft belastet
- Ebit sank auf 87,9 Mio.€ durch Umbau belastet.
- Dividende stabil bei 0,36 € je Aktie weiterhin
- 2026: Ebit 100-110 Mio.; 2028 Ziel 140-155 Mio
WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Umbau seines Immobiliengeschäfts hat den Finanzdienstleister MLP im vergangenen Jahr Gewinn gekostet. Vor Zinsen und Steuern sei das Ergebnis (Ebit) auf 87,9 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesloch mit. Das war noch weniger als mit der bereits gesenkten Prognose angepeilt. Ein Jahr zuvor hatte MLP noch 95 Millionen Euro als operatives Ergebnis erzielt.
Der Finanzdienstleister hatte im vergangenen November mitgeteilt, beim Tochterunternehmen "Deutschland.Immobilien" sich zukünftig nur noch auf das Vermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu konzentrieren und keine Entwicklungsprojekte mehr aufzusetzen. Durch den Umbau ergab sich ein negativer Einmaleffekt. Diesen herausgerechnet wäre das Betriebsergebnis gestiegen, hieß es von MLP weiter. Für die Aktionäre gibt es nun eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende von 0,36 Euro.
Im laufenden Jahr 2026 soll der operative Verdienst aber wieder steigen, und zwar auf 100 bis 110 Millionen Euro. Für 2028 plant die Führungsspitze unverändert mit einem Wert von 140 bis 155 Millionen Euro. Auch das Mittelfristziel für Gesamterlöse von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro wurde bestätigt - 2025 waren diese auf einen bisherigen Höchstwert von 1,08 Milliarden Euro gestiegen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 7,19 auf Tradegate (12. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 768,62 Mio..
MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +83,62 %/+12,99 % bedeutet.
na ja, aktuell versucht man wieder (dieses Mal mit Frankreich) einen Grund zu konstruieren, um die fällige, saisonale Spätsommerkorrektur zu begründen.
MLP hat letztes Jahr in mindestens 2 Quartalen auch von Performance Fees der Fonds
Gut so !
Das Interview mit dem CFO liest sich recht selbstbewusst und wenn wirklich das erste
Quartal weiter an Bedeutung gewinnt werden wir dies am 15.05. mit dem Quartalsbericht
für das erste Quartal 2025 gut nachvollziehen können.
MLP läuft seit einiger Zeit "wie auf Schienen" schön bergauf....... bitte nicht den Fuß vom
Gaspedal nehmen, dann sehen wir im Juni 2025 spätestens die 8 vor dem Komma beim Kurs.
Betreutes Vermögen Ende 2024: 63,1 Milliarden € (2023: 57 Mill.)
Familienkunden Ende 2024: 591.000 (2023: 580000)
Sachversicherungsvol.Ende 2024: 751 Millionen € (2023: 687 Mio)
Firmenkunden Ende 2024: 28.000 (2023: 27400 )
Fundamental ist dies ohnehin absolut gerechtfertigt, schönes Wachstum
in den Bereichen.
Hier der Bericht in der PLATOW Börse.
Quelle: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/64838059-mlp-cfo-loose-die-wachstumsraten-werden-hoch-bleiben-038.htm