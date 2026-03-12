    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMLP AktievorwärtsNachrichten zu MLP
    MLP verdient 2025 operativ weniger - Umbau im Immobiliengeschäft belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebit sank auf 87,9 Mio.€ durch Umbau belastet.
    • Dividende stabil bei 0,36 € je Aktie weiterhin
    • 2026: Ebit 100-110 Mio.; 2028 Ziel 140-155 Mio
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Umbau seines Immobiliengeschäfts hat den Finanzdienstleister MLP im vergangenen Jahr Gewinn gekostet. Vor Zinsen und Steuern sei das Ergebnis (Ebit) auf 87,9 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesloch mit. Das war noch weniger als mit der bereits gesenkten Prognose angepeilt. Ein Jahr zuvor hatte MLP noch 95 Millionen Euro als operatives Ergebnis erzielt.

    Der Finanzdienstleister hatte im vergangenen November mitgeteilt, beim Tochterunternehmen "Deutschland.Immobilien" sich zukünftig nur noch auf das Vermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu konzentrieren und keine Entwicklungsprojekte mehr aufzusetzen. Durch den Umbau ergab sich ein negativer Einmaleffekt. Diesen herausgerechnet wäre das Betriebsergebnis gestiegen, hieß es von MLP weiter. Für die Aktionäre gibt es nun eine im Vergleich zum Vorjahr stabile Dividende von 0,36 Euro.

    Im laufenden Jahr 2026 soll der operative Verdienst aber wieder steigen, und zwar auf 100 bis 110 Millionen Euro. Für 2028 plant die Führungsspitze unverändert mit einem Wert von 140 bis 155 Millionen Euro. Auch das Mittelfristziel für Gesamterlöse von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro wurde bestätigt - 2025 waren diese auf einen bisherigen Höchstwert von 1,08 Milliarden Euro gestiegen./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 7,19 auf Tradegate (12. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um -0,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 768,62 Mio..

    MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +83,62 %/+12,99 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
