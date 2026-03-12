MLP verdient 2025 operativ weniger - Umbau im Immobiliengeschäft belastet

MLP hat letztes Jahr in mindestens 2 Quartalen auch von Performance Fees der Fonds

in der Vermögensverwaltung profitieren können.





Wenn sich die amerikanischen Börsen weiter stabilisieren stehen die Chancen nicht schlecht,

dass hier mittelfristig auch wieder "Zusatzeinnahmen" generiert werden, zumal die

Kennzahl für "betreutes Vermögen" weiter zulegt !





Aber auch der Bestand der Sachversicherung und die Familienkunden wachsen weiter, der

Bestand der Berater ebenso....die sollen ja das Geschäft voranbringen....





Generell erwarte ich aber, dass MLP irgendwann Zukäufe bekannt gibt, so wie es die JDC Group vor

kurzem gemacht hat oder aber auch die Quirin-Bank, die in der Börsenzeitung angekündigt hat,

absehbar Vermögensverwalter zukaufen zu wollen, da es hier wohl einen Markt im

deutschsprachigen Raum gibt.





Also sehr geehrtes Management, was hindert euch eigentlich mal an ein paar Zukäufen um das

Wachstum/Ergebnis anzuschieben ??





So schwer kann das eigentlich mit einer gut gefüllten Kasse nicht sein....





Warten wir es mal ab.....die steuerfreie Dividende von zumindest 0,36 €/Aktie sehe ich derzeit auch für

dieses Jahr als machbar an....





Die Präsentation ist nun online auf der homepage, man sieht hier auf jeden Fall wo auch

kräftig in Digitales investiert wird... das sollte sich mittelfristig auszahlen....





https://mlp-se.com/redaktion/mlp-se-de/investoren/praesentationen/2025/mlp-se-q2-2025-praesentation.pdf



































