    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar

    • Jefferies hebt Kursziel Nutrien von 74 auf 96.
    • Jefferies stuft Nutrien von Hold auf Buy hoch.
    • Höhere Preise wegen Sperrung Straße von Hormus
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 74 auf 96 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Laurence Alexander schraubte am Donnerstag die Schätzungen für den Düngemittelhersteller nach oben. Grund hierfür seien höhere Preise infolge der Sperrung der Straße von Hormus im Nahen Osten./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 70,50 auf Tradegate (12. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um +11,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 34,06 Mrd..

    Nutrien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2034. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 96,00USD was eine Bandbreite von -15,25 %/+35,59 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 96 US-Dollar


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
