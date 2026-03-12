Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 70,50 auf Tradegate (12. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um +11,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 34,06 Mrd..

Nutrien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2034. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 96,00USD was eine Bandbreite von -15,25 %/+35,59 % bedeutet.