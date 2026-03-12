    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMP Metals AktievorwärtsNachrichten zu EMP Metals
    EMP Metals beginnt FEED-Studie für Flowsheet der zweiten Generation – Demonstrationsanlage Projekt Aurora

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 12. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Arbeit an einer aktualisierten Vorplanungsstudie (Front End Engineering Design, „FEED“) für das in Zusammenarbeit mit Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) entwickelte Flowsheet der zweiten Generation begonnen hat.

     

    Zu den wichtigsten Zielen der FEED-Studie gehören:

     

    -          Definition des technischen Umfangs und der Anforderungen der kommerziellen Oberflächenanlage

    -          Identifizierung und Minderung aller Projektrisiken

    -          Erstellung genauer und hochgradig zuverlässiger Kostenschätzungen sowohl für die Investitionskosten (CAPEX) als auch für die Betriebskosten (OPEX)

    -          Optimierung des Projektzeitplans

    -          Schaffung einer Grundlage für die Weiterführung des Projekts durch weitere Machbarkeitsstudien

     

    Die aktualisierte Studie stellt einen wichtigen Schritt dar, um das Projekt Viewfield des Unternehmens in Richtung einer genaueren Machbarkeitsstudie für eine skalierbare kommerzielle Produktion voranzubringen. Die in dieser Phase durchgeführten Arbeiten dienen als technische und ingenieurwissenschaftliche Grundlage für nachfolgende definitive Projekt- und Wirtschaftlichkeitsstudien, während das Unternehmen weiterhin systematisch daran arbeitet, die Risiken des Projekts zu minimieren.

     

    Die FEED-Studie wird die Betriebsdaten aus der Demonstrationsanlage des Unternehmens im Rahmen des Projekts Aurora einbeziehen und parallel dazu validieren. Die Integration realer Leistungsdaten aus der direkt an den Förderkopf angeschlossenen Demonstrationsanlage soll die Prozessgestaltung optimieren, zentrale technische Kriterien bestätigen und das Vertrauen in das Gesamtprojekt stärken.

     

    Wichtig ist, dass die aktualisierte FEED-Studie voraussichtlich mehr Klarheit und Präzision hinsichtlich der Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX) für die erste kommerzielle Anlage des Unternehmens schaffen wird. Durch die Verfeinerung der technischen Parameter und die Einbeziehung der operativen Erfahrungen will das Unternehmen die Kostengenauigkeit stärken und die Projektplanung verbessern.

    Seite 1 von 3 




