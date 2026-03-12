JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Logistikunternehmens beinhalte eine gewisse Vorsicht, schrieb Michael Aspinall am Mittwochabend. Die Volumina im Expressgeschäft dürften im ersten Quartal etwas geringer ausfallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 45,83EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

