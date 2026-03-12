Gea nach Q4: Solide Zahlen, aber kaum Kurspotenzial — Analysten skeptisch

Die jüngsten Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen des Anlagenbauers Gea zeichnen ein Bild von Stabilität, jedoch begrenztem Kurspotenzial. Die US-Bank JPMorgan bestätigte in ihrer Erstbewertung nach den Q4-Zahlen (09.03.2026) die Einstufung „Underweight“ und setzte ein Kursziel von 57,60 Euro. Akash Gupta hob zwar hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Schätzung um rund zwei Prozent übertroffen habe, wertete den Ausblick des Managements aber nur als Hinweis auf ein etwa einprozentiges Aufwärtspotenzial für die Analystenschätzungen. JPMorgan signalisiert damit weiterhin eine eher defensive Positionierung, da die leichte operative Überperformance nach Ansicht der Bank nicht ausreicht, um die negative Empfehlung aufzuheben.

Das Hamburger Analysehaus Warburg Research reagierte etwas verhaltener optimistisch: Es hob das Kursziel von 60 auf 61 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“. Stefan Augustin betonte in seinem Resümee (11.03.2026), dass sich das Management in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt habe, die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen. Für Warburg rechtfertigen die Kommunikation des Managements und die Q4-Zahlen eine marginal höhere Zielmarke, nicht aber eine Kaufempfehlung; die Aktie erscheine derzeit fair bewertet.