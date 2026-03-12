Häfen in Not: SPD verlangt 500 Mio. Bundesmittel jährlich

Die Argumentation der Sozialdemokraten ist ökonomisch klar: Häfen sind nicht nur regionale Infrastrukturen, sondern nationale Knotenpunkte für Industrie, Energieversorgung und militärische Logistik. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Fraktionschef Julian Barlen verweist auf einen akuten Investitions- und Sanierungsbedarf in den deutschen Seehäfen von rund 15 Milliarden Euro. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) beruft sich zudem auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (2024), das erhöhte Bundesmittel bei bundesweiten Belangen rechtlich für möglich erklärt.

SPD-Fraktionen von Bund, Ländern und EU haben sich geschlossen hinter die Forderung nach einer deutlich stärkeren Beteiligung des Bundes an den Investitionen in deutsche Häfen gestellt. In einer in Rostock verabschiedeten Erklärung verlangen sie, die seit rund 20 Jahren faktisch eingefrorene Bundesförderung von derzeit 38 Millionen Euro pro Jahr auf mindestens 500 Millionen Euro jährlich anzuheben. Die Initiative richtet sich ausdrücklich an das Bundesverkehrsministerium, dessen Budget in dieser Legislaturperiode mit über 169 Milliarden Euro für Verkehrsinfrastruktur dotiert ist.

Diese Forderung gewinnt an Dringlichkeit vor dem Hintergrund aktueller Verkehrszahlen: Der Güterumschlag in deutschen Seehäfen stieg 2025 deutlich um 3,8 Prozent auf 284,4 Millionen Tonnen. Während der Import aus dem Ausland kräftig um 5,3 Prozent zulegte (171,1 Mio. t), erhöhte sich der Export nur marginal um 0,5 Prozent (103,7 Mio. t). Der innerdeutsche Verkehr legte besonders stark zu (+15,7 Prozent), bleibt aber mit 9,6 Millionen Tonnen mengenmäßig ein kleinerer Posten. Hamburg bleibt mit 99,8 Millionen Tonnen klar größter deutscher Seehafen; gefolgt von Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock und Lübeck.

Gleichzeitig zeigen geopolitische Spannungen die Verwundbarkeit der maritimen Lieferketten: Der Krieg im Iran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beeinträchtigt; der Branchenverband VDR berichtet, mindestens 30 deutsche Schiffe seien im Persischen Golf blockiert. Direkte Verkehre mit den Golfstaaten sind mengenmäßig klein (rund 4 Mio. t, 1,4 Prozent), doch viele Güter gelangen über Drittstaatenhäfen nach Deutschland, sodass Seeblockaden indirekte Auswirkungen auf Versorgungssicherheit haben können.

Für die Wirtschaftsredaktion ergibt sich ein klares Fazit: Steigende Umschlagszahlen und wachsende externe Risiken unterstreichen den nationalen Charakter der Hafeninfrastruktur. Angesichts eines zweistelligen Milliardenbedarfs wirkt die aktuelle Bundesförderung symbolisch; die nun erhobene SPD-Forderung dürfte den Druck auf die Bundesregierung und das Verkehrsministerium erhöhen, Bundesmittel neu zu bewerten – vor allem im Kontext anstehender Haushaltsentscheidungen und strategischer Industriepolitik.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (12. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.