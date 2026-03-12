Galenica steigert Umsatz & EBIT, erhöht Guidance – Diagnostik‑Einstieg

Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei: Products & Care, Pharmacies Omni‑Channel sowie Logistics & IT verzeichneten jeweils zweistellige bis mittlere Zuwächse. Die Apotheken im Galenica‑Netz führten über 368'000 kostenpflichtige Gesundheits‑ und Beratungsdienstleistungen durch, darunter rund 93'000 Impfungen. Kooperationen mit KPT und Helsana sowie die sukzessive Einführung des Angebots «Beratung plus» und digitale Dienste wie Click & Collect und der neue Rezepte‑Manager stärken die Kundenbindung. Die Mehrheitsübernahme der Online‑Drogerie Puravita erweitert das digitale Sortiment.

Galenica hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem kräftigen Ergebnis abgeschlossen und die Mittelfristziele nach oben angepasst. Der Gesundheitskonzern steigerte den Umsatz um 5,5% auf CHF 4,135.6 Mio.; der adjustierte EBIT wuchs um 11,3% auf CHF 234.8 Mio., der adjustierte Reingewinn auf CHF 188.7 Mio. Damit bestätigt Galenica seine operative Stärke: Die bereinigte ROS erhöhte sich auf 5,7% (Vorjahr 5,4%), gestützt durch eine verbesserte Bruttomarge, effizientere Personalkosten und einmalige Effekte von CHF 6.2 Mio., etwa aus der Akquisition der Labor Team Gruppe. Der operative, bereinigte Cashflow legte deutlich zu und erreichte CHF 245.7 Mio., begünstigt durch ein konsequentes Management des Nettoumlaufvermögens.

Im Wholesale setzte Galexis mit der Modernisierung des Distributionszentrums Lausanne‑Ecublens einen weiteren Effizienzmeilenstein: Der Automatisierungsgrad liegt nun bei über 70%. Die SAP‑Umstellung am Standort Niederbipp ist für das dritte Quartal 2026 geplant und soll Logistikprozesse weiter rationalisieren und Innovationspotenzial, etwa durch KI‑gestützte Anwendungen, öffnen.

Strategisch bedeutend ist der Eintritt ins Diagnostikgeschäft durch die Übernahme der Labor Team Gruppe sowie die Neuausrichtung im Home‑Care‑Segment: Bichsel soll künftig stärker auf Home‑Care‑Dienstleistungen fokussieren. Gleichzeitig hat Galenica entschieden, die pharmazeutische Produktion bei Bichsel per Ende 2026 einzustellen. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens wurde der Stellenabbau von ursprünglich 170 auf 152 reduziert; ein umfassender Sozialplan sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Belieferung wichtiger Kunden bis Ende 2026 sind vorgesehen. Magistralrezepturen übernimmt Laboratoire Golaz in Lausanne.

Für 2026 erwartet Galenica ein Umsatzwachstum von 5–7% und ein adjustiertes EBIT‑Wachstum von 6–8% (ohne die Sonderfaktoren 2025 entspricht dies einem EBIT‑Plus von 9–11%). Die Mittelfristguidance für den adjustierten EBIT bis 2027 wurde von CHF 250 Mio. auf CHF 270 Mio. angehoben. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung auf CHF 2.50 vor. Insgesamt unterstreichen die Zahlen und strategischen Weichenstellungen Galenicas Ambition, Marktanteile auszubauen und Profitabilität nachhaltig zu steigern – zugleich bringen die Restrukturierungen kurzfristige Belastungen und personelle Herausforderungen mit sich.

Die Galenica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 103,0EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.