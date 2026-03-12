    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL rechnet 2026 mit Umsatz 6,1–6,2 Mrd € plus
    • 2025: Erlös −4% auf ≈6 Mrd, Ebita −8% 661 Mio.
    • Op. Ergebnis ~725 Mio, Streaming ist profit!!!
    RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL rechnet nach einem schwachen 2025er-Ergebnis mit einer leichten Besserung im laufenden Jahr. So soll der Umsatz auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Im vergangenen Jahr fiel der Erlös wegen des schwachen TV-Werbemarkts und eines rückläufigen Umsatzes bei der Inhaltetochter Fremantle um vier Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) sank um acht Prozent auf 661 Millionen Euro.

    Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn auf rund 725 Millionen Euro nach oben klettern. Wichtigster Grund für den erwarteten Anstieg ist die erwartete Profitabilität der Streaming-Dienste. 2025 lagen diese operativ noch im Minus. Das Gewinnziel liegt über der Durchschnittsprognose der von Bloomberg befragten Analysten. Anders sieht dies beim Umsatz aus. Hier haben die Experten bisher einen etwas stärkeren Anstieg auf dem Zettel. Das 2025er-Ergebnis lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen. RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. Knapp ein Viertel der Anteile befinden sich im Streubesitz./zb/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.417,40€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.880,68€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (12. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -17,73 %/-3,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung im Vorfeld der HV (29.04.2026), die Wirkung von regulärer und Sonderdividende sowie ein Rückkaufprogramm (bis 833.948 Aktien, max. 35 €/Aktie) und dessen stützende Rolle um ~35€. Diskutiert werden Bewertung, Unsicherheit über bereits zurückgekaufte Stücke, operative Ergebnisse/Turnaround, positives Streaming-Wachstum, Risiko einer schwachen Prognose 2026 und der erwartete Ex-Tag-Abschlag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen Der Medienkonzern RTL rechnet nach einem schwachen 2025er-Ergebnis mit einer leichten Besserung im laufenden Jahr. So soll der Umsatz auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     