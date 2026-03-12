RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen
- RTL rechnet 2026 mit Umsatz 6,1–6,2 Mrd € plus
- 2025: Erlös −4% auf ≈6 Mrd, Ebita −8% 661 Mio.
- Op. Ergebnis ~725 Mio, Streaming ist profit!!!
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL rechnet nach einem schwachen 2025er-Ergebnis mit einer leichten Besserung im laufenden Jahr. So soll der Umsatz auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Im vergangenen Jahr fiel der Erlös wegen des schwachen TV-Werbemarkts und eines rückläufigen Umsatzes bei der Inhaltetochter Fremantle um vier Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) sank um acht Prozent auf 661 Millionen Euro.
Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn auf rund 725 Millionen Euro nach oben klettern. Wichtigster Grund für den erwarteten Anstieg ist die erwartete Profitabilität der Streaming-Dienste. 2025 lagen diese operativ noch im Minus. Das Gewinnziel liegt über der Durchschnittsprognose der von Bloomberg befragten Analysten. Anders sieht dies beim Umsatz aus. Hier haben die Experten bisher einen etwas stärkeren Anstieg auf dem Zettel. Das 2025er-Ergebnis lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen. RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. Knapp ein Viertel der Anteile befinden sich im Streubesitz./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 35,20 auf Tradegate (12. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,17 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -17,73 %/-3,55 % bedeutet.
