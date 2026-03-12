    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobal Power Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Global Power Solutions
    Global Power Solutions ernennt Pete Medved zum President und Chief Executive Officer, um Innovationen voranzutreiben

    Vancouver, BC, Kanada – Donnerstag, 12. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Pete Medved zum President und Chief Executive Officer („CEO“) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

     

    Herr Medved verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Vertrieb von Unternehmenstechnologien, in der Leitung strategischer Kundenbeziehungen und in großen digitalen Infrastrukturprojekten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Er verantwortete Unternehmensvertriebsinitiativen zur Unterstützung komplexer IT-Umgebungen und langfristiger Beschaffungsprozesse bei globalen Unternehmen und Regierungsorganisationen.

     

    Im Laufe seiner Karriere hat Herr Medved Konzerne wie Amazon, Microsoft, AT&T, NVIDIA, Chevron, Suncor, Textron Systems, TransAlta und Drax Group bei Technologieinitiativen unterstützt und Lösungen in den Bereichen Cloud-Plattformen, Unternehmenssoftware, Datenanalyse und fortschrittliche Recheninfrastruktur bereitgestellt.

     

    Herr Medved hat zudem mit staatlichen und kommunalen Organisationen zusammengearbeitet, wie etwa der Regierung von Alberta, der Stadt Vancouver und der Stadt Delta, wobei er Initiativen zur technologischen Modernisierung und Stärkung der operativen Resilienz unterstützt hat.

     

    In seiner Funktion als President und CEO wird Herr Medved für die strategische Ausrichtung, die betriebliche Umsetzung und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens verantwortlich zeichnen; der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf dem Aufbau von Unternehmenspartnerschaften und dem Ausbau der Präsenz im Bereich Strominfrastrukturlösungen zur Unterstützung der Dateninfrastruktur und des steigenden Bedarfs an Rechenleistung liegen.

     

    Haneef Esmail, CFO und Direktor, sagt dazu: „Pete kann umfassende Erfahrung im Unternehmensvertrieb und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit großen Organisationen und staatlichen Einrichtungen vorweisen. Seine Führungskompetenzen und Beziehungen in der Branche werden für Global Power im Zuge der weiteren Umsetzung seiner Strategie und des Aufbaus von Partnerschaften im Energie- und digitalen Infrastruktursektor von großem Wert sein.“

