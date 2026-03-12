    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVanguard Mining AktievorwärtsNachrichten zu Vanguard Mining
    Vanguard Mining nimmt 2,54 Mio. $ aus der Ausübung von Warrants nach einer Mitteilung zur vorzeitigen Fälligkeit ein

    Vancouver, BC – 12. März 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem zuvor angekündigten vorzeitigen Verfall von Warrants durch das Unternehmen die Inhaber insgesamt 9.768.000 Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein „Warrant“) zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und 7.107.116 Warrants zu einem Ausübungspreis von 0,22 $ pro Aktie ausgeübt haben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 2.540.366 $ entspricht und zur Ausgabe von 16.875.116 Aktien des Unternehmens geführt hat.

     

    In Ergänzung zu den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 3. Februar 2026 und 24. Februar 2026 hat das Unternehmen sein Recht ausgeübt, das Verfallsdatum bestimmter ausstehender Warrants, die im Zusammenhang mit zuvor abgeschlossenen Finanzierungen begeben wurden, gemäß den Bedingungen der entsprechenden Warrant-Zertifikate vorzuziehen.

     

    Die betroffenen Warrants wurden im Zusammenhang mit den folgenden Finanzierungen begeben:

     

    -          der am 6. Februar 2025 abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung;

    -          dem am 1. August 2025 abgeschlossenen LIFE-Angebot; und

    -          der am 27. August 2025 abgeschlossenen Flow-Through-Finanzierung.

     

    Gemäß den Bestimmungen zur vorzeitigen Fälligkeit der Warrants hat das Unternehmen den Inhabern mitgeteilt, dass das Verfallsdatum der Warrants auf den 5. März 2026 um 17:00 Uhr PDT (Ortszeit Vancouver) vorgezogen wurde.

     

    David Greenway, CEO von Vanguard Mining, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über die starke Beteiligung unserer Aktionäre nach der Mitteilung zur vorzeitigen Fälligkeit der Warrants, wodurch das Unternehmen mehr als 2,5 Millionen $ an zusätzlichem Kapital einnehmen konnte. Angesichts der anhaltend hohen Uranpreise infolge der weltweit steigenden Nachfrage nach Kernenergie und der anhaltenden Stärke der Kupfer- und Goldmärkte ist das Timing dieser Kapitalspritze aus unserer Sicht besonders günstig. Der Erlös stärkt die Bilanz von Vanguard weiter, sodass das Unternehmen nun die Exploration in unserem Portfolio strategischer Mineralprojekte vorantreiben kann. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre und sind überzeugt, dass diese Beteiligung dem wachsenden Vertrauen in die langfristige Strategie von Vanguard und das Wertpotenzial unserer globalen Vermögensbasis Rechnung trägt.“

