DAX rutscht weiter ab – Ölpreise ziehen wieder an

Speziell Europa ist in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Auch wenn nur 20 Prozent des weltweiten Rohöls aus dem Krisengebiet kommen, führen die daraus folgenden hohen Preise zu erheblichen Mehrbelastungen für Unternehmen und Haushalte. Durch die weiter anziehenden Transportkosten in Folge der gestiegenen Benzinpreise dürften auch bald die Lebensmittelpreise steigen. Das trifft dann auch die Bevölkerung stark und bremst den privaten Konsum aus. Die Zeit läuft gegen die Entwicklungen an den Finanzmärkten, und wenn das hohe Preisniveau im Rohöl weiter anhält, könnte dies zu einer Rezession in Europa führen.

Die Lage im Nahen Osten verschlechtert sich von Tag zu Tag weiter und bringt die Rohölpreise wieder in Wallung. Die Nordseesorte Brent notiert zeitweise wieder über der 100-Dollar-Marke und signalisiert für die Anleger die Gefahr möglicher Inflationsanstiege und Wachstumsrückgänge.

Für positive Stimmung können dagegen die Zahlen von Zalando sorgen. Der Online-Konzern kommt mit der Integration von About You voran und kann mit Umsatz- und Gewinnwachstum überzeugen. Die Marge war mit 4,8 Prozent leicht besser als die Analysten zuvor berechnet hatten. Auch der geplante Aktienrückkauf in Höhe von 300 Millionen Euro stößt bei den Investoren auf offene Ohren.

BMW kann mit seinen Zahlen nicht überzeugen und schließt sich den Moltönen der anderen Autohersteller an. Auch der Ausblick ist eher zurückhaltend.

Der Chemikaliengroßhändler Brenntag bekommt ebenfalls die Kaufzurückhaltung der Kundschaft zu spüren und versucht, mit Kosteneinsparungen gegenzusteuern. Der Konzern punktet zwar mit einer signifikanten Verbesserung der Margen- und Cashflow-Situation, kann sich jedoch dem allgemeinen Marktumfeld nicht entziehen.

Die Anleger schauen heute auf die noch anstehenden Publikationen der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA und der US-Immobiliendaten. Das Hauptaugenmerk bleibt jedoch auf den Entwicklungen im Iran und den damit verbundenen Energiepreisentwicklungen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

