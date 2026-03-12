JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. In einem Gespräch mit dem Konzernchef Luca de Meo habe dieser sich stolz gezeigt, den Luxusgüterkonzern zu führen, schrieb Chiara Battistini am Mittwochabend. Er glaube an die Kraft im Hause und habe eine Passion für dessen Marken./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 257,5EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



