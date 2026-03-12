JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Wegen der Profitabilität und Wechselkurseinflüssen senkte Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend im Nachgang der Bilanz ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um zwei Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 70,38EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
