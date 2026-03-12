GOLDMAN SACHS stuft Inditex auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 52,58EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte