    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    5 Milliarden Dollar verbrannt

    1229 Aufrufe 1229 0 Kommentare 0 Kommentare

    BioNTech nach Gründer-Crash: Aktie plötzlich spottbillig?

    Der Rückzug der mRNA-Pioniere ließ Milliarden an Börsenwert verdampfen. Einige Analysten halten die BioNTech-Aktie nach dem Schock aber plötzlich für ungewöhnlich niedrig bewertet.

    Für Sie zusammengefasst
    5 Milliarden Dollar verbrannt - BioNTech nach Gründer-Crash: Aktie plötzlich spottbillig?
    Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.de

    Der angekündigte Rückzug der BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin sorgt weiter für Diskussionen am Markt. Das Gründerduo will ein neues Unternehmen aufbauen, das sich auf "mRNA-Innovationen der nächsten Generation" konzentrieren soll. BioNTech selbst wird sich künftig stärker auf die Weiterentwicklung seiner bestehenden Pipeline sowie auf die Kommerzialisierung seiner Produkte konzentrieren.

    BioNTech soll jedoch eng mit dem neuen Unternehmen verbunden bleiben. "BioNTech wird an der neuen Gesellschaft signifikant beteiligt sein. Es werden keine 50 Prozent sein, wir sprechen ja von einer Minderheitsbeteiligung. Aber der Anteil von BioNTech wird auch nicht nur bei einigen wenigen Prozent liegen", sagte Vorstandschef Uğur Şahin im Interview mit der Wirtschaftswoche. Geplant ist zudem, dass BioNTech bestimmte mRNA-Technologien und Rechte in die neue Gesellschaft einbringt und im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung sowie mögliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhält.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR!
    Long
    82,85€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 9,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,37€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 9,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Börse reagierten Anleger zunächst schockiert. Nachdem BioNTech den geplanten Abschied seiner Gründer angekündigt hatte, brach der Kurs der an der Nasdaq notierten Aktie am Dienstag um rund 17 Prozent ein. Für die Aktionäre bedeutete das einen Wertverlust von etwa fünf Milliarden US-Dollar innerhalb kurzer Zeit. Neben dem überraschenden Führungswechsel belastete auch eine schwächere Umsatzprognose für 2026 die Stimmung. Am Mittwoch setzte jedoch eine Gegenbewegung ein: Die Aktie schloss 8,3 Prozent höher, während Analysten die langfristigen Folgen des Führungswechsels neu einordneten.

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs senkte zwar ihr Kursziel von 145 auf 132 US-Dollar, bestätigte aber die Einstufung "Buy". Analyst Asad Haider argumentiert, dass trotz der kurzfristigen Unsicherheit alle wichtigen Vermögenswerte bei BioNTech verbleiben. Zudem könne der Führungswechsel sinnvoll sein, da sich das Unternehmen zunehmend in einer Phase befinde, in der Expertise bei der spätklinischen Entwicklung und Kommerzialisierung wichtiger werde. Die Bewertung sei zudem "asymmetrisch", da der Börsenwert abzüglich der hohen Barreserven nur rund eine Milliarde US-Dollar für das operative Geschäft widerspiegele.

    Auch Jefferies bleibt bullish und senkte das Kursziel lediglich von 151 auf 138 US-Dollar bei unverändertem "Buy". Zwar sei der Abgang der Gründer überraschend gewesen, doch könnte eine neue Führung mit stärkerem Fokus auf die Vermarktung der Forschung langfristig sogar Vorteile bringen. Zudem erwarten Analysten in den kommenden Jahren wichtige Studiendaten aus der Onkologie-Pipeline, die BioNTech erneut in den Fokus der Branche rücken könnten.

    Für Anleger bleibt damit vor allem entscheidend, ob BioNTech den Übergang vom forschungsgetriebenen mRNA-Pionier zu einem stärker kommerziell ausgerichteten Biotech-Unternehmen erfolgreich bewältigt – und ob die Partnerschaft mit dem neuen Start-up der Gründer langfristig zusätzliche Innovationsimpulse liefern kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 77,60EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    5 Milliarden Dollar verbrannt BioNTech nach Gründer-Crash: Aktie plötzlich spottbillig? Der Rückzug der mRNA-Pioniere ließ Milliarden an Börsenwert verdampfen. Einige Analysten halten die BioNTech-Aktie nach dem Schock aber plötzlich für ungewöhnlich niedrig bewertet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     