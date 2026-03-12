    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Defensive Aktien

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien für unruhige Zeiten

    Die Unruhe auf den Finanzmärkten ist derzeit groß. Der Iran-Krieg hat vielen Anlegern das ruhige Szenario einer kontinuierlichen Klettertour verhagelt.

    Der Iran-Krieg tob und die Börsen sind unruhig. Es ging kräftig abwärts, Korrekturen nach oben werden schnell wieder abverkauft. Der Ölpreis ist heftig angesprungen. Öl kostete am Montagmorgen rund 120 US-Dollar je Barrel (WTI) - das war das höchste Preisniveau seit Sommer 2022. Rückblick: Zu Monatsbeginn notierte leichtes US-Öl noch bei Kursen um rund 67 US-Dollar je Fass.

    Insbesondere der starke Anstieg der Energiepreise schürt die Sorgen vor einer wieder deutlich anziehende Inflation. Außerdem wachsen die Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Die Nervosität (Volatilität) an den internationalen Aktienbörsen hat seit dem deutlich zugenommen. Der Volatilitäts-Index VIX stieg an der Optionsbörse in Chicago auf 34,72 Punkte. Das ist der höchsten Stand seit rund einem Jahr.  

    Daher ist derzeit eine defensive Fahrtlinie Trumpf. Anleger sollten auf Unternehmen und Aktien fokussieren, die im aktuellen Marktumfeld profitieren. Wir stellen Ihnen einige solcher Unternehmen vor.

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn




    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Im Fokus: Defensive Aktien Aktien für unruhige Zeiten Die Unruhe auf den Finanzmärkten ist derzeit groß. Der Iran-Krieg hat vielen Anlegern das ruhige Szenario einer kontinuierlichen Klettertour verhagelt. Eine defensive Ausrichtung ist derzeit Trumpf - mit einem Fokus auf Werte, die im aktuellen Umfeld gut laufen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     