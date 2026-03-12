Aktien für unruhige Zeiten

Der Iran-Krieg tob und die Börsen sind unruhig. Es ging kräftig abwärts, Korrekturen nach oben werden schnell wieder abverkauft. Der Ölpreis ist heftig angesprungen. Öl kostete am Montagmorgen rund 120 US-Dollar je Barrel (WTI) - das war das höchste Preisniveau seit Sommer 2022. Rückblick: Zu Monatsbeginn notierte leichtes US-Öl noch bei Kursen um rund 67 US-Dollar je Fass. Insbesondere der starke Anstieg der Energiepreise schürt die Sorgen vor einer wieder deutlich anziehende Inflation. Außerdem wachsen die Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Die Nervosität (Volatilität) an den internationalen Aktienbörsen hat seit dem deutlich zugenommen. Der Volatilitäts-Index VIX stieg an der Optionsbörse in Chicago auf 34,72 Punkte. Das ist der höchsten Stand seit rund einem Jahr. Daher ist derzeit eine defensive Fahrtlinie Trumpf. Anleger sollten auf Unternehmen und Aktien fokussieren, die im aktuellen Marktumfeld profitieren. Wir stellen Ihnen einige solcher Unternehmen vor. Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn