BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung des Hämodialysegeräts 5008X dürfte nahtlos vonstattengehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochnachmittag nach einer Konferenz mit Investor Relations./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 39,24EUR auf Tradegate (11. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
