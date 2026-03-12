BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Das Nahost-Geschäft bringe weniger als ein Prozent der Konzernumsätze und die Energiekosten seien 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach einer Konferenz mit Investor Relations der Bad Homburger./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 46,99EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



