BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 351,4EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte