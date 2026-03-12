BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 351,4EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



