    Iran-Krieg hebt Charterraten

    DHT Holdings schließt lukrative Neuverträge ab

    Der Iran-Krieg zwingt Schiffe zu Umwegen und senkt die verfügbaren Frachtkapazitäten. Das treibt die Charterraten in die Höhe. Davon profitieren einige Reedereien.

    Der Krieg im Iran treibt die Frachtraten an. Davon profitieren Tanker-Unternehmen wie DHT Holdings. Denn wenn Schiffe Umwege fahren müssen, die Tanker länger unterwegs sind und die verfügbare Frachtkapazität sinkt, dann steigen die Preise. Und das treibt die Einnahmen der Reedereien. 

    Die DHT Holdings Inc. ist eine unabhängige, weltweit tätige Reederei, die sich im Kerngeschäft dem Betrieb einer internationalen Flotte von großen Rohöltankern im sogenannten VLCC-Segment, der Very Large Crude Carrier, widmet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz auf den Bermudas und wird an der Börse mit rund 2,51 Mrd. Euro bewertet.

    Charterraten steigen drastisch

    Für den Profit einer Tankerfirma sind hauptsächlich die täglichen Charterraten verantwortlich. Während DHT im 4. Quartal 2025 eine solide Durchschnittsrate von 60.300 US-Dollar pro Tag einfuhr, schießen die Preise für Neuverträge für 2026 regelrecht durch die Decke. 

    Im Februar sicherte sich DHT einige lukrative Zeitcharterverträge mit jeweils einjähriger Laufzeit. So fährt die DHT Opal künftig für 90.000 US-Dollar pro Tag, die DHT Taiga für 94.000 US-Dollar und die DHT Redwood sogar für 105.000 US-Dollar täglich. Diese Abschlüsse liegen weit über den bisherigen Raten und garantieren dem Reeder solide planbare Einnahmen.

    Beträchtliche Gewinnsteigerung

    Dank strikter Kostenkontrolle und starker Märkte ist DHT Holdings finanziell solide aufgestellt. Der Nettogewinn stieg im 4. Quartal 2025 auf 66,1 Mio. US-Dollar und hob das Jahresergebnis von 181,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf beeindruckende 211,0 Mio. US-Dollar 2025. 

    Wichtig für Langfrist-Anleger: die DHT Holding schüttet konsequent 100% ihres ordentlichen Nettogewinns als Dividende aus. Analysten rechnen für 2025 mit einer Jahresdividende in Höhe von 1,64 US-Dollar je Aktie. Damit errechnet sich eine Ausschüttungsrendite von über 9%. Trotz des jüngst kräftigen Kursanstiegs ist der Titel mit einem KGV um 8 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,73 aus fundamentaler Sicht nicht teuer. An schwachen Börsentagen einsammeln!

    Fazit: Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 18,52 EUR; StopLoss: unter 9,80 EUR

    Mehr News und Infomtionen finden sie unter  FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
