Alphabet schließt 32-Milliarden-Dollar-Übernahme von Wiz ab

Der US-Technologiekonzern Alphabet hat die Übernahme des Cybersecurity-Unternehmens Wiz im Wert von 32 Milliarden US-Dollar offiziell abgeschlossen. Es handelt sich um die größte Akquisition, die Google jemals getätigt hat.

Wiz wird künftig vollständig in die Cloud-Sparte von Google integriert. Gleichzeitig sollen die Produkte und Dienstleistungen von Wiz auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin mit den wichtigsten Cloud-Plattformen kompatibel bleiben.

Dazu zählen Amazon Web Services, Microsoft Azure sowie Oracle Cloud. Darüber hinaus sollen die Lösungen über ein Netzwerk von Partner-Sicherheitsplattformen für Kunden verfügbar sein.

Cloud-Sicherheit gilt als einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im IT-Markt, da Unternehmen und Behörden weltweit zunehmend kritische Arbeitsprozesse in Cloud-Umgebungen verlagern. Außerdem steigt durch die Nutzung von Cloud-Diensten und KI-Anwendungen gleichzeitig die Angriffsfläche für Cyberkriminalität.

Sicherheit wird im Zeitalter von KI immer wichtiger

Alphabet-CEO Sundar Pichai betonte die strategische Bedeutung der Akquisition und stellte sie in den Kontext der zunehmenden Digitalisierung und der rasanten Verbreitung künstlicher Intelligenz.

"Die Sicherheit von Menschen im Internet war schon immer Teil von Googles Mission", erklärte Pichai. "Diese Aufgabe wird heute immer wichtiger, da immer mehr Unternehmen und Regierungen ihre Arbeit in die Cloud verlagern und generative KI umfassend einsetzen. Durch die Zusammenführung von Wiz und Google Cloud erleichtern wir es Organisationen, mit Vertrauen zu innovieren."

Die Integration von Wiz soll dabei helfen, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und potenzielle Angriffe in komplexen Cloud-Infrastrukturen schneller zu verhindern.

Wiz setzt weiterhin auf offenen Multi-Cloud-Ansatz

Auch Wiz-CEO und Mitgründer Assaf Rappaport unterstrich, dass das Unternehmen trotz der Übernahme an seinem offenen Ansatz festhalten werde. Wiz war in den vergangenen Jahren besonders schnell gewachsen, weil seine Plattform Sicherheitsanalysen über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg ermöglicht.

"Der Zusammenschluss mit Google Cloud erlaubt es uns, unsere Mission zu skalieren, Kunden überall dort zu schützen, wo sie arbeiten – mit Maschinen-Geschwindigkeit", sagte Rappaport. "Wir bleiben unserem offenen Ansatz verpflichtet und stellen sicher, dass Wiz weiterhin alle wichtigen Cloud- und Code-Umgebungen unterstützt."

Börsenreaktion

An den Finanzmärkten fiel die unmittelbare Reaktion auf den Abschluss der Übernahme zunächst moderat aus. Die Aktien von Alphabet schloss zuletzt 0,54 Prozent im Plus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



